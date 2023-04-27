人民网里约热内卢4月26日电 （记者毕梦瀛）当地时间4月22日，三台总重达3273吨的巨型机器——引孔式静力打桩机运抵哥伦比亚波哥大，这是哥伦比亚也是整个南美洲首次引进大吨位静压装机，这次引进的产品是百分之百中国制造，三台设备将用于波哥大地铁一号线项目的建设。

3月3日，设备从中国常熟港出发，历经一个多月，于4月22日正式抵达布埃纳文图拉港。本次静压装机的引入填补了当地、甚至整个南美洲美洲地区千吨级静力压桩设备领域的空白。该设备可以实现钻孔直径1米、长15米的PC桩，解决了当地仅能完成最大直径50cm普通混凝土桩施工的痛点，将高强度预应力管桩（PHC）的应用从房建领域扩展到了轨道交通和桥梁领域，未来还将扩展到其他工程和领域。该千吨级静力压桩机及相关离心生产线的引入，实现了哥伦比亚PHC技术跨越式飞跃，可以有效提高哥伦比亚现有基础设施建设质量和速度。

波哥大地铁一号线是哥伦比亚首都建设的第一条地铁线路，总长23.96公里，含16个车站建设及30列、6辆编组地铁车辆采购。该项目于2019年10月正式宣布授标，由中国港湾工程有限责任公司和西安轨道交通集团有限公司共同组成的中企联营体中标。项目共计50.16亿美元，特许经营期28年，是目前全拉丁美洲规模最大的特许经营项目。

由于地铁建设全线大部分均位于市区，对噪声要求和环保要求极高，静压装机的引入和使用在提升当地施工水平的同时，将极大减少噪音对市民生活的干扰，并避免产生大量建筑废料和污染物。除设备的引入外，地铁项目中方团队还将负责设备操作技术与后期预制桩技术的指导，为当地培养技术人才。

据悉，波哥大地铁一号线列车采用自动化水平中最高等级GOA4，UTO全自动无人驾驶系统，同样是由中国企业——中国中车设计制造。2022年11月，1:1模型车抵达波哥大。

(责编：艾雯、杨牧)