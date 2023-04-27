人民网布鲁塞尔4月26日电 （记者牛瑞飞）25日中午，正在比利时布鲁塞尔访问的澳门特别行政区行政长官贺一诚出席了由比利时中国和平统一促进会牵头，比利时多个侨团协办的欢迎宴会。

宴会上，贺一诚向侨领们介绍了澳门、横琴粤澳深度合作区及粤港澳大湾区的发展现况和前景。他表示，澳门特别行政区地方虽小但拥有自身独特的优势，充满发展机遇。随着今年初全面恢复内地与港澳人员往来，访澳旅客量增加，澳门经济稳步复苏。与此同时，澳门特区政府积极开展多方面工作，尤其在不同国家和地区宣传，吸引国际旅客。

中国驻比利时大使曹忠明致辞时表示，澳门特区背靠祖国、联通世界，具有独特的优势和特色。随着澳门特区在经贸、人文、旅游等领域取得丰硕成果，并与包括欧洲在内的世界各地持续深化交往合作，特区一定能够实现经济快速复苏，结构多元化发展。大使馆愿与澳门特区政府一道，深化澳门特区与欧洲国家更加开放、更加密切的交往合作，促进澳门经济、社会、文化旅游事业进一步发展。

比利时侨领代表、比利时中国和平统一促进会会长朱海安致欢迎辞时表示，比利时华侨华人一直积极参与和支持祖国的建设和发展，积极推动祖国和平统一事业。澳门特区成立以来，在基本法的有力保障下，在发展经济、改善民生、保持社会稳定等方面都取得了长足进步。当地侨团也将加强与澳门的联系交流，发挥自身优势，积极促进比利时与澳门在经贸、文化上的交流合作。

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