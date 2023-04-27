□ 李嘉宝

“2022年，美国陆军只完成了征兵计划的75%。今年的情况看来更糟。这说明什么？”美国《华尔街日报》日前刊文，直指当下美国面临的征兵难问题。统计数据显示，2022财年，美国陆军计划招募6万人，只有4.5万人应征入伍。调查还发现，符合服兵役资格的美国年轻人中，仅9%愿意参军，创下了自2007年以来的新低。

最近几年，有关美国征兵困难的消息屡见不鲜。美国军方不得不在征兵时放低条件、提高奖金，但这依然无法改变军营对美国年轻人吸引力骤减的趋势。在好莱坞电影中常常以“英雄”形象出现的“美国大兵”，为何“不香了”？

民众健康状况堪忧，合格兵源匮乏，军队缺乏生命力。美媒近日指出，“一支军队需要体格健壮的新兵，但77%的美国年轻人因健康原因不适合服役。”这一数据的背后是：2022年，全美超过10.6万人死于阿片类药物过量，是有记录以来的最高水平；2020年，美国成年人肥胖比例超过四成；过去20年，美国人肥胖率上升约40%……一系列严峻的公共健康危机，使美国遭遇前所未有的“征兵荒”。五角大楼的一份数据显示，生于1997年之后的3400万名美国人中，超过70%的人没有服兵役资格，原因就包括肥胖、存在吸毒史等。新冠疫情发生后，美国政府抗疫失败，酿成超百万人死亡的悲剧，使民众的生命健康受到重大威胁，征兵工作甚至一度出现中断。

福利待遇改善困难，政治极化加快渗透，军队缺乏吸引力。据《纽约邮报》此前报道，美国通胀水平持续高企，令美国民众苦不堪言，也让美国士兵生活拮据。对此，美国陆军曾发布一项指导意见，建议士兵领取“食品券”维持生计。《华尔街日报》指出，即使五角大楼宣布2023年将增加住房补贴及为军人加薪4.6%，依然没有跟上美国的年均通胀率。美国非营利组织“军人家庭咨询网络”在调查了约8500个军人家庭后发现，超过1/3的现役军人将他们获得医疗保健的待遇评为负面或非常负面。与此同时，随着政治极化向军队蔓延，两党在诸多议题上缠斗不休，募兵制度改革难以推进，军队日益被军工利益集团所绑架。“为谁而战”，成为越来越多美国士兵的心头之惑。一位老兵在给媒体的信中写道：“军队没有成为容纳诚信、道德和勇气的宝库，而是变得比那些卑躬屈膝的政治动物更加政治化。”

内部丑闻层出不穷，国际形象一落千丈，军队缺乏感召力。近年来，美军内部频频发生性侵、种族歧视、体罚、虐待等丑闻，自杀、谋杀事件接连发生。五角大楼2022年9月发布的一份报告显示，陆军性侵案在2021财年增加了25.6%，自杀人数比5年前增加了35%。2008年至2020年的13年间，美国军人自杀率上升了70%。种种乱象，令美国民众对军队、军人形象产生质疑，对参军产生抵触心理，“如何躲避应征”曾一度登上美国网络热搜排行榜。此外，冷战结束后，美国多次发动海外战争，频繁介入地区冲突，在美国国内引发强烈反战情绪。美军士兵在伊拉克、阿富汗、叙利亚等战场上滥杀无辜、虐待战俘的行径，让更多人看清，美国高举的“自由”“民主”“反恐”旗号何其虚伪。当美国一次次深陷战争泥潭，一次次制造人道主义惨剧，军队的形象大打折扣，美国年轻人也不愿意用生命为嗡嗡作响的“战争机器”埋单。“民众对美国的自豪感正在减弱。”有美媒发出这样的感慨。

公共健康问题、经济民生困境、政治撕裂、治理失序、穷兵黩武……“征兵危机”折射出一系列“美国危机”。正如一位美国高官所说：“这不是军队的问题，而是整个美国的问题。”

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