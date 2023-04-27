人民网柏林4月26日电 （记者刘仲华）当地时间4月25日，第六届中国国际进口博览会推介会在德国慕尼黑成功举办。本次活动由中国国际进口博览局、中华人民共和国驻慕尼黑总领事馆共同主办，中国银行法兰克福分行提供支持。中国国际进口博览局副局长孙成海、中国银行法兰克福分行行长胡善君、林德集团工程副总裁席尔博士、柏丽公司首席执行官鲍夫博士出席活动并发言，中华人民共和国驻慕尼黑总领事童德发视频致辞，慕尼黑市政府有关代表及德国贸易投资促进机构、重点行业协会、企业代表及中德媒体200余人参加。

孙成海表示，德国是中国在欧洲最重要的贸易伙伴，中国已连续7年成为德国最大贸易伙伴。前五届进博会德国企业参展面积、企业家人数均列欧洲首位。大众、宝马、拜耳、博世、麦德龙等德国知名企业积极参展，众多“专精特新”中小企业看好进博会平台。希望德国企业借助进博会充分发挥行业优势，扩大在华市场影响力，进一步挖掘中国市场潜力。目前，第六届进博会各项筹备工作正在有序推进，签约展览面积超过26万平方米。

童德发表示，中德建交50多年来，经过双方共同努力，两国经贸合作日益密切并取得丰硕成果。进博会与巴伐利亚州、与慕尼黑结下了不解之缘。首届进博会开启海外路演之际，就选择在慕尼黑举办德国唯一一场活动。希望通过进博会的大舞台让德国企业有机会展示最优最强的德国制造，去亲眼看看中国最新最快的现代化发展，共享中国大市场的广阔机遇。

胡善君表示，一直以来，中国银行法兰克福分行为促进中德经济贸易共同发展扮演着重要角色，深度参与了历届进博会筹办。未来将继续服务好进博会这一平台，为参会企业提供最精准、最优质的金融服务。

席尔博士表示，多年来，中国一直是全球经济增长的强劲引擎。作为一家深耕中国多年的企业，林德也是进博会的“老朋友”。进博会让林德能够更好地接触中国客户，有力支持了林德与中国各地区、各行业的本地客户和合作伙伴接洽交流，助力企业收获新的机遇，进一步坚定了其在华长期发展的信心。林德将持续参加和支持进博会。

鲍夫博士表示，作为家居橱柜领域龙头企业，柏丽有25年对华出口历史，在中国有150家门店。中国已成为柏丽最大出口市场。希望通过第六届进博会进一步提升品牌形象和在华知名度，加强与老朋友的联系，结识新的合作伙伴，同时开启在中国更全面、更广阔的业务领域，进一步深入稳定发展。

推介会上，进口博览局工作人员面向与会来宾详细介绍了进博会的成效和各板块特点。林德集团、柏丽公司、伟巴斯特集团、肖特集团、德国中国商会、克劳斯玛菲集团、美兹消费电子公司与中国国际进口博览局签署了第六届进博会企业商业展参展合同或合作备忘录。

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