新华社日内瓦4月26日电（记者王其冰 陈斌杰）为期5天的第48届日内瓦国际发明展26日在瑞士日内瓦Palexpo展览馆开幕。这是自2020年新冠疫情暴发以来该展览会首次恢复线下展出。40个国家的800多个参展单位共展出1000多个发明项目。

在本次发明展上，中国团队带来165个发明项目，展位154个，展区面积约为600平方米。据中方组织者中国发明协会介绍，中国参展项目涉及人工智能、环境治理和机械等多个领域。其中，北京航空航天大学的“仿生空中灵巧操纵机器人”、中国科学院武汉岩土力学研究所的“固废填埋场防渗系统破损智能探测装备与技术”、澳门培正中学的“个人路况辅助提示装置”等项目受到瞩目。

中国驻瑞士大使王世廷在出席开幕式期间对新华社记者表示，中国此次参展团队阵容强大，在展品数量和质量方面都十分突出，这体现了中国高校、企业和个人等不同层面对创新、发明的重视。日内瓦国际发明展不仅是展示中国创新成果的优秀平台，也是加强中国与全球在创新、发明领域交流互鉴的契机。

香港科技大学知识转移办公室经理林孔秋在接受新华社记者采访时表示，今年香港科技大学共有19个发明项目参展，涉及生物科技、环保、电子工程和人工智能等领域。日内瓦国际发明展在该领域具有代表性，参展可以把香港科技大学的发明成果带到国际舞台上。

中国的参展代表主要来自高校、研究院所、创新型企业，还有部分中小学生参与。来自天津的小学生冯佳澍年仅11岁，是整个展览会上年龄最小的发明者。他用流利的英语介绍其发明作品“智慧鸟巢”，吸引了许多参观者。

日内瓦国际发明展创办于1973年，是世界上举办历史最长、规模最大的发明展之一。第48届日内瓦国际发明展原定于2020年举办，受到新冠疫情影响未能如期举行。2021年和2022年，日内瓦国际发明展举办了线上展出和评奖活动。

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