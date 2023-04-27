新华社联合国4月26日电 中国常驻联合国副代表耿爽26日在安理会海地问题公开会上发言，呼吁尽快结束海地政治僵局。

耿爽说，当前，海地依然深陷政治、安全、发展、人道多重危机。海地民众仍在痛苦和绝望中挣扎。尽快结束政治僵局是海地各方的当务之急。海地临时当局、各党各派应从海地人民根本利益出发，切实展现对话诚意和责任担当，争取就过渡安排达成更广泛共识，为早日举行自由、公正、透明、可信的选举创造条件。

耿爽说，遏制愈演愈烈的黑帮暴力和犯罪活动是改善海地安全的关键。切断黑帮势力的政治支持和资金、武器来源刻不容缓。联合国毒品和犯罪问题办公室近期发表的报告显示，海地黑帮暴力肆虐与大量武器从境外，特别是美国非法流入海地密不可分。安理会第2653号决议针对海地黑帮的武器禁运等制裁措施不能只停留在纸面上。有关国家应采取切实行动加以落实。

耿爽说，海地霍乱肆虐、经济下滑、近半数人口面临粮食安全威胁。中方对海地人民面临的严峻人道形势深表关切，支持联合国和国际伙伴通过制定可持续发展合作框架等方式继续支持海地，特别是加大对妇女、儿童、移民等脆弱群体的援助。中方支持地区国家和区域组织发挥更大作用，与联合国机构形成合力，共同帮助改善海地人道形势。中方愿同国际社会一道，继续支持海地人民找到走出当前困局和苦难的有效方案。

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