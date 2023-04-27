新华社伦敦4月26日电（记者赵修知）英国生活成本危机持续蔓延导致越来越多民众陷入困境。英国慈善机构特拉塞尔基金会26日发布报告显示，在截至2023年3月的一年里，该基金会共发放约300万份免费救济食物包，同比增长37%，数量创新高。

特拉塞尔基金会是英国最大“食物银行”网络，在全英范围内管理约1300家食物银行。报告显示，300万份救济食物包中，超过100万份提供给儿童。这一年中，76万人首次走进该基金会运营的食物银行领取救济食物，同比增长38%。

特拉塞尔基金会表示，截至2023年3月的一年中，其发放的救济食物包数量是5年前发放量的两倍多。基金会首席执行官埃玛·里维说，5年来救济食物包数量持续增长，“迫使越来越多人走进食物银行的原因是持续的低收入水平和不适合的社会保障体系”，而不仅仅是近期的生活成本危机等。

过去一年多，英国人一直承受着高通胀压力，物价上涨速度几乎超过所有行业工资增速。英国国家统计局数据显示，英国3月消费者价格指数（CPI）同比上涨10.1%。其中，食品和非酒精饮料价格同比上涨19.1%，是1977年8月以来最大涨幅。

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