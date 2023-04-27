本报记者 张慧中

近日，德国关闭了位于巴伐利亚州的伊萨尔2号核电站、下萨克森州的埃姆斯兰核电站和巴登—符腾堡州的内卡韦斯特海姆2号核电站，这是该国最后3座核电站。自德国首座核电站——卡尔核电站于上世纪60年代初期正式投入商业运营以来，该国的核能发电历史在60多年后画上了句号。

据统计，2022年德国核能生产的电力占总量的6.4%。2002年，德国曾对《原子能法案》进行修订，目的是有序地淘汰用于商业发电的核电站。之后，德国政府对关停核电站的态度又有所反复。2011年福岛核事故发生后，德国政府决定，最晚至2022年底逐步关停该国的17座核电站。

此次关停的最后3座核电站本应最晚在2022年12月31日全部关闭，受俄乌冲突影响，德国遭遇了严重能源危机。根据德国联邦统计局数据，2022年德国的电力费用同比上涨20.1%。为稳定电力供应及价格，德国政府同意将这3座核电站的运营时间延长至2023年4月15日。

此次关闭3座核电站，德国内部有不少反对意见。巴伐利亚州州长索德尔将关停核电站称为“错误的决定”。他认为，德国需要各种可能的能源形式，否则将面临更高电价和企业撤离的风险。德国联邦财政部长林德纳在社交媒体上表示，德国应该首先确保充足的能源供应。另据德国民意调查机构福萨研究所4月中旬的一项调查，2/3德国民众赞成延长核电站使用寿命，或将旧核电站接回电网，只有28%的民众支持逐步淘汰核电站。

当前，德国仍面临核电站关闭后的核废料处理难题。2013年，德国政府通过了一项有关在德国寻找高放射性废物最终储存库的法律，计划在全国范围内寻找一个位于地表深处岩层中的地点，将核废料永久储存。德国政府计划最晚于2031年确定这一地点，由联邦核废料管理安全办公室对该工作进行监督。

德国计划在2030年完全淘汰煤炭，2045年实现碳中和。但面对居高不下的电价，德国政府表示，短期内不得不更加依赖煤炭及天然气来满足能源需求。据统计，目前包括煤炭、天然气等在内的传统能源发电量比例仍达53.7%，其中煤炭发电量占比33.3%。德国联邦环境、自然保护、核安全与消费者保护部部长莱姆克表示，关闭最后3座核电站将推动德国加快能源结构转型，“我们将继续致力于核废料储存库的解决方案，并努力开发可再生能源”。

（本报柏林4月26日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 17 版）

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