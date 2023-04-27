本报记者 刘 慧 牛瑞飞 岳林炜

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公共交通是城市综合立体交通体系的重要组成部分。持续完善城市公共交通系统是优化城市空间布局、解决交通拥堵问题的有效途径，也是建设绿色智慧城市、改善城市居民生活品质的重要手段。全球不少大城市都十分重视发展可持续城市公共交通，在不断探索和实践中形成了一些行之有效的做法。

美国加利福尼亚大学伯克利分校不久前发布的一份交通研究报告，通过比较各大城市公共交通的距离、负担能力、运营时间、拥挤程度及到站时间等，对全球60个主要城市的公共交通系统进行了综合评估，结果显示，亚洲和欧洲城市排名最高，包括新加坡、东京、巴黎、伦敦、布鲁塞尔等。这些城市的公共交通受到多数民众青睐，因为其车站密度高、位置便利，线路设计合理，换乘方便，车辆较少出现延误或中断，综合服务到位等。报告同时指出，全球许多城市的公共交通有待进一步完善，包括推广采用智能手机应用程序，推动公共交通系统全天候运营，进一步完善包容性服务等。

新加坡——

努力实现“20分钟市镇、45分钟城市”愿景

新加坡的地铁系统与几乎覆盖每个地区的公共巴士网络相辅相成，使其成为一个高效、便捷的宜居城市。新加坡共有6条地铁线路、140多个地铁站，地铁线路长约200公里，每日乘客数量超过300万人次。另有2条轻轨线路，全长约28公里，每天载客量超过20万人次。公共巴士是新加坡最方便、快捷的公共交通工具之一，除一般巴士线路外，新加坡还有优质巴士服务线路、直达市区巴士线路，在高峰时段往返于主要住宅区和商业区、工业区之间，停靠站次较少，以缓解人流拥堵。

从2021年开始，新加坡陆路交通管理局耗资3900万新加坡元（1美元约合1.3新加坡元），对当地360个巴士站进行改造，措施包括移除站台台阶、调整路缘高度、改善照明设施等，旨在方便老年人和轮椅使用者通行。目前，新加坡98%的巴士站和所有地铁站都注重提供无障碍服务，例如地铁和站台之间使用橡胶填缝剂，方便轮椅、代步工具使用者和推婴儿车的人士安全上下；地铁和巴士上设有轮椅、婴儿车、代步工具等的专门停放空间，并为婴儿车提供固定装置；公共站点专门为行动不便的人设置特殊检票口；一些地铁站的乘客服务中心安装了听力增强系统，为视障和听障人士提供帮助。

新加坡陆路交通管理局还推出“灵活行程规划”计划，拨款协助合作企业拟定灵活行程规划，新增或改建自行车架等基础设施，鼓励员工错峰和绿色出行。避开高峰时段搭乘地铁、巴士的乘客可以累积更多积分，用以兑换现金和参加每月幸运抽奖。

为推动能源绿色转型，新加坡投入运营了60辆电动巴士，预计每年将减少近8000吨碳排放。最迟到2025年，新加坡将淘汰超过400辆已达使用年限的柴油巴士，到2030年电动巴士占比将达一半，到2040年所有公共巴士都将采用清洁能源。

根据新加坡政府发布的2040陆路交通发展总蓝图，打造更便利、快捷和连接性良好的公交系统是其重要目标。新加坡将在未来20年进一步扩大地铁网络，到2030年将地铁线路延长到360公里，并打造更加四通八达、顺畅快捷的公共交通，建造更多公共交通优先走廊、划定巴士车道、安装巴士优先的信号系统等，努力实现“20分钟市镇、45分钟城市”愿景。

布鲁塞尔——

有轨电车成为一道独特的城市风景线

比利时首都布鲁塞尔的公共交通网络由4条地铁线路、17条有轨电车线路、55条公共汽车线路和11条夜班线路构成，共有1300余辆各类班车投入运营，2190多个站点分布在城市各个角落以及周边省份的边界地区，每天运行时长达20小时。由于公交线路设计科学合理，搭乘公共交通出行成为不少市民的最佳选择。

每日穿梭在布鲁塞尔大街小巷的有轨电车已跨越百年历史，专属线路一路畅通，是民众出行性价比最高的选择之一。电车车身外表经常“变装”，已成为一道独特的城市风景线。比利时交通法规规定，有轨电车拥有绝对的优先路权，如遇紧急情况，乘坐有轨电车比搭乘汽车更快。有轨电车的票价也十分亲民，老人、学生、残疾人和低收入者均可享受优惠，每年无车日还能免费乘车。此外，有轨电车能够实时更新各种交通信息，精确显示未来3趟车的到达时间，还允许乘客使用银行卡购票、携带宠物等。

布鲁塞尔的公交系统一直在探索推出更多惠民、利民服务：每天零时20分到3时运行的11条夜班线路为不少游客和夜班工作者提供了便利；公交系统与出租车公司开展深度合作，夜间11时到次日清晨6时，市民可通过电话或软件呼叫出租车的拼车服务，并使用公交卡支付出租车费，单程只需5欧元，与公交车票价相差不多；公交系统还时不时提供免费乘车服务，如2022年12月31日晚11时开始，观看完市中心节日焰火的市民可免费搭乘公交车回家。

布鲁塞尔还对公交系统进行了一系列技术升级，例如与地图应用开发公司合作，分享实时线路时刻表，乘客可随时通过手机地图应用了解最新停运、改线等信息；近几年新投入运营的车辆都带有空调系统和方便轮椅上下的平台等；车票类型也得到了改良，最基础的2.6欧元单次票已升级为1小时有效票，可在1小时内任意换乘公交车、地铁和有轨电车，一日票、博物馆和景点联名票等也广受欢迎。

东京——

持续推进多种交通一体化便利服务

东京是全球人口密度较高的超大型城市之一，中心城区人口占东京都总人口的70%，交通需求量大，仅市区综合交通枢纽之一的新宿站日均进出站量就达到360余万人次。根据2021年公布的城市规划总体方案，东京都政府将持续优化东京的公交系统，在最大限度利用铁路网络的同时，推进公共汽车、出租车、定制交通、自行车等多种交通方式一体化便利服务。

轨道交通是东京都公共交通的重要运输手段，地铁、私营铁路、有轨电车、单轨铁路等多种轨道交通运营主体共同构成了东京都庞大的轨道交通系统。东京中心城区的轨道交通总里程达800余公里，从东京湾呈扇形向内陆方向展开，车站密集、换乘方便快捷、运行时刻精准，成为东京市民出行首选。

近年来，东京公交系统在无障碍改造、绿色转型及智能化等方面不断发力，推动可持续发展。以位于东京市中心北部的轨道交通枢纽车站上野车站为例，每天近13万人从这里乘车前往东京及日本各地，车站的1号线和2号线站台上，列车进出站播报声、驶入站台的刹车声和车门开关声等都被“智能声音可视翻译机”实时翻译成手语、文字及动画，呈现在大屏幕上。这是东日本铁路公司从2022年6月开始实施的一次“信息无障碍化改造”尝试，进一步便利了听障人士。

在总人口持续减少的背景下，日本公交系统面临列车司机人手不足和如何维持较高服务水平等现实问题。对此，东日本铁路公司计划于2028年在山手线的所有列车上引入自动驾驶功能，到2030年实现单人司机伴随的自动驾驶，最终实现无需司机的高度自动驾驶。2022年9月，日本国土交通省发布首个指导方针文件，明确了引入铁路自动驾驶的相应技术条件，这对未来日本铁路及公交系统的整体发展具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)