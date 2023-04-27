本报北京4月26日电 （记者张天培）公安部新闻发言人通报，4月26日，公安部有关负责人就美司法部日前恶意炮制所谓“跨国镇压”，编造拼凑证据并悍然起诉40名公安民警等中国政府官员，向美司法部、联邦调查局驻京代表提出严正交涉和强烈抗议。

公安部坚决反对美方恶意炮制所谓“跨国镇压”，坚决反对美执法部门通过刑事案件包装进行的政治操弄，坚决反对美执法部门假借执法之名配合美国政府对中国的抹黑诋毁。美国执法部门自诩公正独立、不涉政治，但此次连续炮制、打包起诉3起刑事案件，预设有罪结论，罗织莫须有罪名，严重损害中国公民合法权益，将法律武器化、政治化的险恶本质暴露无遗。美执法部门的所作所为，违背基本事实、违背专业操守、违背法治精神，中方对此强烈不满，并要求美方立即停止政治操弄和司法霸凌。

公安部坚决反对美执法部门起诉中国公安民警和网信部门官员的恶劣行径。美方起诉于法无据，完全是无中生有，是厚颜无耻的“贼喊捉贼”。中国一贯坚持不干涉内政原则，严格遵守国际法，尊重各国司法主权。而美方一贯滥用域外管辖和长臂管辖干涉他国内政，谁是“世界警察”，谁的执法人员在全球从事各种干涉、镇压行动？全世界都看得清清楚楚，“跨国镇压”的帽子美国自己戴再合适不过。我们正告美执法部门立即收手，强烈敦促美方认清滥诉中方官员事件的严重危害性，要求美方立即停止对中方官员的无端污蔑和司法起诉，立刻采取措施消除消极影响，并停止其他挑衅、对抗行为，尽快回到执法合作的正常轨道中来。如美方继续一意孤行，中方必将坚决反制到底。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 02 版）

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