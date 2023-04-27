面对困难和挑战，包括欧洲国家在内的国际社会各成员唯有进一步认清美式霸权的真相和本质，更加重视自身战略自主，共同维护多边主义，才能为维护国际秩序稳定、守护世界和平安宁凝聚更强大的力量

近来，法国总统马克龙等欧洲政要就加强欧洲战略自主密集发声，欧洲掀起一场关于战略自主的大讨论。作为当今世界一支重要力量，欧洲强调更加自主地制定政策和发展战略，是正当诉求，无可非议。然而，在大西洋的另一侧，美国一些人对此格外敏感，不仅无端质疑，甚至恶语相加。仔细观察欧美在欧洲加强战略自主问题上的分歧，有助于国际社会准确把握当前欧洲乃至世界面临的许多难题产生的根源，也能为解决这些难题带来启示。

马克龙总统先是在结束访华之行返回法国的专机上对媒体表示，建立战略自主性对于防止欧洲国家成为附庸至关重要，欧洲的首要任务不是在世界各地的议程上配合其他国家，不应陷入阵营对抗。随后在访问荷兰期间，马克龙总统再次表示，欧洲需要战略自主，法国不会成为美国的附庸。这些表态迅速在欧洲引发共鸣。欧洲理事会主席米歇尔强调，欧盟不会“盲目、系统地在所有问题上都遵循美国的立场”。德国联邦议院社民党议会党团主席罗尔夫·米策尼希指出，欧盟必须尽可能发挥独立作用。匈牙利总理政治政策主任欧尔班·鲍拉日直呼：“欧洲，现在是时候醒醒了！”面对欧洲的相关讨论越来越热烈，美国的焦躁感则越来越不加掩饰。有美国媒体评论称，欧洲加强战略自主的呼声给美欧关系“带来了问题”，破坏了西方的“团结立场”。更有美国国会议员恶言相向，称马克龙总统的言论“在地缘政治上非常幼稚”。

真正幼稚的，恐怕是始终无法接受欧洲追求战略自主的美国政客。欧洲追求战略自主并不是新现象。二战之后，欧洲战略自主意识逐渐增强，在推进欧洲一体化的进程中维护多边主义、推动建立多极化世界成为欧洲愿景，法国前总统戴高乐、德国前总理施密特等老一辈欧洲政治家都曾为之努力。近年来，尽管欧洲面临的挑战不断增多，但其对战略自主的追求并没有停止。许多国家对欧洲的这一努力持支持态度，认为欧洲一体化不断推进、战略自主不断加强，有助于推动世界多极化深入发展，有助于维护全球和平稳定。

当前，欧洲加强战略自主的意愿进一步上升，有着非常明显的现实原因。乌克兰危机爆发以来，美国一手主导对危机的应对，大搞拱火助战、极限制裁，导致危机扩大化、持久化。随着危机延宕，欧美双方在这场危机中成本不对称的现实日益显现。当欧洲不得不面对安全形势紧张、能源危机持续、经济复苏乏力等艰难局面时，美国却从乌克兰危机中坐收渔翁之利，以外交捆绑、加强军售、增加能源出口等种种方式加强对欧洲的控制，企图实现地缘战略与生意上的双丰收。美国还推出《通胀削减法案》，用保护主义措施挖欧洲绿色产业墙脚。面对美国的“收割”，欧洲更加迫切地希望加强战略自主，这是维护自身利益的正常反应。意大利参议院外事委员会前主席维多·佩特罗切利指出，乌克兰危机中付出代价最多的就是欧盟国家，唯一一个在经济上直接获益的国家就是美国。西班牙前外交大臣何塞普·皮克撰文指出，“欧洲人应扪心自问：是否应该让美国人来决定冲突进程？是否应该让我们的和平与繁荣听命于美国的利益或骄横恣肆？欧洲承担后果是否有意义？”

目前，美国将中国定位为“最重要的战略竞争对手”，将拉拢欧洲等盟友对中国搞围堵视为对外战略的重中之重。这进一步加重了欧洲对被绑架进入“不属于自己的危机”的危机感。马克龙总统提出欧洲不应跟随美国在台湾问题上的做法，欧盟委员会主席冯德莱恩呼吁欧盟开创出“独特的欧洲方式”来与中国打交道，都体现了欧洲警惕感正在不断加强。欧洲在对华政策问题上强调独立性，根本上是因为欧洲的外交理念以及处理同中国关系时面对的利益格局完全不同于美国。美国为了维护自身霸权地位，执意将中国当作“假想敌”进行遏制打压；欧洲追求推动世界多极化，将中国视为当今世界重要一极。欧洲清楚地认识到，加强同中国的合作对于解决自身面对的诸多挑战具有重要意义，将欧洲对华政策的制定权交给美国将严重损害欧洲利益。英国《金融时报》近期刊发的一篇专栏文章对此阐述得很清楚：美国需要维护头号大国的地位，欧洲永远不会全盘接受美国对中国的立场，因为双方的利害关系不一样。

历史和现实都表明，欧洲加强战略自主的最大障碍就是美国。美国处理同欧洲关系的出发点是维护其自身霸权，欧洲面对的安全、发展困境并不是美国真正关心的问题。事实上，这些问题最初出现，很大程度上也与美国密切相关。从冷战后主导北约不断东扩、在战略上不断挤压俄罗斯，导致欧洲安全陷入严重失衡状态，酿成乌克兰危机，到今天在全球范围挑动阵营对立，严重威胁国际和平稳定，严重破坏全球团结合作，美国的霸权主义行径给整个国际体系带来严重冲击，欧洲等美国盟友也难成例外。

面对困难和挑战，包括欧洲国家在内的国际社会各成员唯有进一步认清美式霸权的真相和本质，更加重视自身战略自主，共同维护多边主义，才能为维护国际秩序稳定、守护世界和平安宁凝聚更强大的力量。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)