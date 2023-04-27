新华社记者

首届亚洲文化遗产保护联盟大会25日在陕西西安开幕，国家主席习近平当天向大会致贺信，引发亚洲国家人士热烈反响。大家认为，习近平主席的贺信对亚洲文化遗产保护联盟建设提出殷切希望，为推进亚洲文化遗产保护行动、丰富亚洲文明交流互鉴实践指明了方向，亚洲文化遗产保护联盟的成立将有利于加强亚洲文化遗产保护、深化文明交流，相信中国将为维护亚洲文化繁荣、深化文化遗产领域国际合作、推动文明交流互鉴与进步作出新的更大贡献。

共同保护文化遗产

习近平主席在贺信中充分肯定各方共同努力保护亚洲文化遗产取得的成果，巴基斯坦国家遗产与文化部考古与博物馆司副主任纳西尔·汗对此感同身受。“中国一直帮助巴基斯坦培训专业人才、分享文化遗产保护的技术经验，给予巴基斯坦文保人士赴华参展的机会，让巴基斯坦将本国文化遗产展示给更广泛的受众。”

中巴合作是共同保护文化遗产的一个缩影。近年来，中国已在6个亚洲国家合作开展了11项历史古迹保护修复项目，与亚洲14国联合开展20余项联合考古合作，助力探究亚洲文明脉络、架起亚洲各国民心相通桥梁。

在阿富汗巴米扬山谷，一群来自北京大学、兰州大学等院校团体的中国年轻学者为当地文化遗产保护工作“带来实实在在帮助”。巴米扬大佛遗址管理处学者穆罕默德·阿里·侯赛因亚尔表示，中国学者去年以来与当地文保工作者合作为大佛遗址附近的多数石窟正式编号，并安装写有洞窟建造年代等信息的木质铭牌。他们还在当地定期举办文物保护知识培训，以提高当地人保护文物的意识。

“中国同乌兹别克斯坦合作开展的希瓦古城保护修复工作，是中国积极努力保护亚洲文化遗产的见证。”在阅读习近平主席的贺信后，乌兹别克斯坦独立分析人士乌拉扎利耶娃说，作为具有悠久历史和丰富文化的国家，中国在重视保护推广自身文化的同时，也尊重他国文化。中国与他国在文化遗产保护领域不断开展的合作既有利于扩大文化交往与相互理解，也有助于各国历史和文化的传承。

从周萨神庙到茶胶寺，中国的“文物医生”帮助柬埔寨吴哥古迹重获新生。吴哥世界文化遗产管理局副局长隆科萨尔表示，中国为保护、保存和发展吴哥古迹作出积极贡献，还为柬埔寨培养了一批文物修复和保护领域的专家，“中国的贡献是历史性的”。

不断深化亚洲文明交流

“亚洲文化遗产保护联盟的成立将促进亚洲各地文化遗产的保护、保存和推广，也将有助于推动构建亚太命运共同体。”隆科萨尔这样评价。

隆科萨尔说，正如习近平主席指出的，联盟的成立将“有利于加强亚洲文化遗产保护，深化亚洲文明交流”。他认为，联盟真正体现了亚洲国家为长期保护和保存亚洲文化遗产所作的共同努力，将促进亚洲文明交流。他相信柬中在联盟框架下将进一步加强文化遗产保护合作和文化交流。

在韩国韩中城市友好协会会长权起植看来，亚洲文化遗产保护联盟的成立将对包括韩国在内的亚洲国家开展文化遗产保护与修复合作、拓宽展品交流活动等发挥积极作用。“期待联盟成立后韩中两国在文化遗产领域深化全面合作，举办更多文物展览等活动，以此增进两国民众对彼此历史、文化的了解，深化文明互鉴和交流。”

2015年，位于世界文化遗产加德满都杜巴广场核心区的九层神庙建筑群在强震中遭到严重损坏。经过多年努力，中国文化遗产研究院援助尼泊尔工作队圆满完成神庙建筑群文物本体维修。尼泊尔特里布文大学教授巴尔穆昆达·雷格米表示，亚洲文化遗产保护联盟的成立将有效帮助亚洲国家合作应对自然灾害和战争等对文化遗产造成的破坏，对世界、地区的文化遗产保护和文化交流事业将起到积极推动作用。

积极践行全球文明倡议

“伊拉克与中国都拥有古老的文明，两国在文化遗产保护方面拥有广阔合作空间，中国在文化遗产保护方面的先进技术和创新思维正是伊拉克所需要的。”习近平主席的贺信令伊拉克大学新闻学教授穆罕默德·朱布里倍感振奋。

在朱布里看来，亚洲文化遗产保护联盟的成立，正是习近平主席提出的全球文明倡议的生动实践，这一倡议建立在尊重世界文明多样性的基础上，有助于增进不同民族间、不同文明间的联系与互动，为世界的和平与稳定创造条件。

叙利亚政治问题专家穆罕默德·奥马里说，习近平主席指出，联盟的成立将“繁荣世界文明百花园，为人类文明进步贡献力量”，他对此高度认同。他说，亚洲各国拥有丰富的文化遗产，做好亚洲文化遗产保护有利于亚洲文明传承、文化交流，是尊重世界文明多样性的体现，是对习近平主席提出的全球文明倡议的积极响应。

在乌兹别克斯坦独立分析人士乌拉扎利耶娃看来，习近平主席关于“促进各国人民相知相亲，共同推动人类文明发展进步”的主张将为全球文明交流互鉴带来深远影响。这种促进文化共同繁荣的主张将有力推动不同文化之间的理解，拉近彼此之间的距离，同时也将激发文化领域创新观念的产生。

尼泊尔特里布文大学教授巴尔穆昆达·雷格米认为，习近平主席关于“构建全球文明对话合作网络”的主张具有时代意义。“这将对文化、文明多样性起到保护作用，最终帮助世界各国和地区实现友谊、和平、共存、发展。”

“几千年来，世界不同地区、不同文明孕育了不同的文化和艺术等，这就是世界的魅力所在。”巴基斯坦国家遗产与文化部考古与博物馆司副主任纳西尔·汗表示，习近平主席提出的全球文明倡议和关于“构建全球文明对话合作网络”的主张正是尊重文明多样性的充分体现，尊重世界文明、艺术、文化和遗产的多样性将为全世界人民开展交流与合作注入力量，是助推人类和平与发展的一个理想路径。

（新华社北京4月26日电 综合新华社驻外记者报道，执笔记者：王雅楠、常天童）

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 02 版）

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