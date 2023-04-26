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厦门-仰光航线正式重启

2023年04月26日21:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光4月26日电 （记者李秉新）满载154名旅客的厦航MF8669航班26日下午平稳降落在缅甸仰光国际机场，仰光国际机场用民航最高接待礼仪“过水门”仪式迎接厦航航班，至此，中断1208天的厦门-仰光航线正式重启。

厦航航班抵达仰光过水门。厦门航空公司供图

据厦门航空公司人士介绍，2019年6月22日厦航首航厦门至仰光航线，结束了我国福建省与缅甸仰光之间无直达航班的历史，后因新冠疫情等原因航班中断运行。随着中缅两国新冠疫情防控政策不断优化调整，厦航也第一时间启动了厦门-仰光航线复航工作，经过前期各单位半年多的精心筹备终于赶在五一国际劳动节假期前正式重启了该条航线。这次该航线的重启再次搭建起我国福建省与缅甸仰光省往来交流的空中桥梁，大大方便了双方人员之间的交流与互动，同时也必将进一步促进双方经济领域的交流与发展。

首位下机的厦航旅客获赠礼品。厦门航空公司供图

据介绍，目前厦航班期从之前的每周两班加密为三班，每周一、三、五往返于两地之间。（完）  

(责编：崔越、刘慧)

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