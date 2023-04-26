新华社北京4月26日电（记者董雪、袁帅）外交部发言人毛宁26日表示，福岛核事故是全球最高级别的核事故，日方理应做好事故后的核设施退役和核污染水处置等工作，确保绝对安全。中方再次敦促日方正视国际社会关切，履行应尽的国际义务，妥善处理福岛核电站退役相关问题，特别是要确保福岛核污染水得到科学、公开、透明、安全处置。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日本原子能规制委员会委员长山中伸介25日在记者会上表示，针对福岛第一核电站1号机组反应堆压力容器底座确认已大规模破损一事，他对东京电力公司迟迟不考虑反应堆压力容器可能倒塌等紧急情况的应对措施表示不满。山中伸介表示，东京电力公司既然在去年就已掌握相关状况，就应该尽快做出反应。中方对此有何评论？

毛宁表示，中方注意到有关报道，将予以密切关注。福岛核事故是全球最高级别的核事故，造成大量放射性物质泄漏，对海洋环境和人类健康带来巨大影响。日方理应做好事故后的核设施退役和核污染水处置等工作，确保绝对安全。

毛宁说，目前看，福岛第一核电站的核设施退役和放射性废物管理存在很大不确定性和安全隐患。1号机组反应堆压力容器底座已出现大规模破损，反应堆压力容器存在倒塌风险，一旦处理不当或应对不及时，可能对环境造成更大的影响，导致福岛核污染水中放射性核素的含量增加。

“这再次证明，国际社会对日方核污染水排海方案的关切是合理的，对东京电力公司处理相关问题专业性的质疑是正当的。”她说。

毛宁表示，中方要再次敦促日方正视国际社会关切，履行应尽的国际义务，妥善处理福岛核电站退役相关问题，特别是要确保福岛核污染水得到科学、公开、透明、安全处置，包括充分研究论证排海以外的处置方案，并接受严格国际监督。“在所有利益攸关方和相关国际机构能够确认排海方案安全之前，日方不应启动核污染水排海。”

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