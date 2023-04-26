人民网安卡拉4月26日电 （记者沈钧）为庆祝第14个“联合国中文日”暨第4个“国际中文日”的到来，一场多姿多彩的“国际中文日”活动于4月25日在土耳其首都安卡拉成功举办。本次活动由中国驻土耳其大使馆主办，中东技术大学孔子学院承办，并得到诸多土耳其社会组织的大力支持，使馆文化参赞周美芬、中东技术大学孔子学院中方院长吴天喜、土中友好基金会主任杜梅兹等嘉宾出席活动。

在本次“国际中文日”活动中，中东技术大学孔子学院联合安卡拉大学中文系以及安卡拉其它合作大学的志愿者，在相应展台现场介绍中华文化，让众多中文学习者和中国文化爱好者进行一次深刻的、沉浸式的文化之旅。周美芬表示，由衷感谢中东技术大学孔子学院和土中友好基金会等机构在推动中文及中华文化在土传播中的长期付出，希望来自安卡拉各学校的中文学习者通过学习语言增进对中华文化的了解，在文明对话中加深民族友谊，为促进中土关系与合作贡献自己的力量。

本次活动内容丰富多样，包括中国文化节目表演和中国文化现场展示、体验两部分。中国文化节目表演以“国际中文日”进校园活动之少儿中文歌曲比赛一等奖获得者、安卡拉白杨溪学校学生合唱的中文歌《如果开心》惊艳开场。随后，中东技术大学孔子学院志愿者谢婉晴表演了太极拳，土中文化协会安卡拉分会艺术团合唱了歌曲《梨花颂》、表演了笛子独奏《一剪梅》，安卡拉大学中文系学生表演了中国古典舞《心·机》。整场演出在土中文化协会安卡拉分会艺术团合唱的《东方之珠》中落下帷幕，活动嘉宾纷纷上台与演员们合唱。演出结束后，出席活动的师生、学生家长和安卡拉友好人士现场体验中国书法、剪纸艺术、中国茶艺等文化活动，还品尝了中国美食和中国茶，现场充满欢声笑语，气氛活泼热烈。

此次活动共吸引了140多名热爱中国文化的安卡拉学校师生和市民参加，在当地民众中引起热烈反响，安卡拉市民得以进一步了解中文及中华文化，促进了两国语言、文化的交流，彰显了中土文化民心相通、天下一家的友好往来。

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