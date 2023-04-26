新华社莫斯科4月25日电 通讯：“罗斯蒂克”餐厅开业 俄罗斯版肯德基迎来品牌回归

新华社记者赵冰

25日下午，俄罗斯首都莫斯科市中心一家名为“罗斯蒂克”的餐厅正式开业，吸引众多目光。工作人员身穿统一工作服，微笑着对往来顾客说着“欢迎光临”。

这家餐厅之所以受到关注，是因为它曾经是美国快餐品牌肯德基在莫斯科的一家旗舰店。在停业很长一段时间后，该餐厅从当天起开始改用新品牌名称并重新营业。

走进餐厅，记者注意到新品牌的包装袋、饮料杯、餐巾纸等并没有太大变化，依然采用了原来红白相间的设计风格，但品牌标识与肯德基不同，采用了黑色字母“R”加红色尖括号的设计。

“我们前天去了一家肯德基餐厅，那里一个鸡肉卷是179卢布（1美元约合82卢布），今天来到这里，价格没什么变化，只不过饮料杯上的山德士老头不见了，餐厅名字也改了。”专程来这家餐厅体验的快递员阿列克谢告诉记者。

罗斯蒂克连锁品牌运营总监奥莉加·叶利谢耶娃当天接受新华社记者采访时说，新品牌的餐品仍保持原来的配方和价格，菜单上也只有个别餐品名称进行了调整。此外，原先的食材供应商也将继续与新品牌合作。

“我们的餐厅仍然保留了原来的味道。”叶利谢耶娃认为，新品牌“毫无疑问将取得成功”。“我们会用优质的服务、饱满的热情和爱心为顾客带来惊喜。”

“餐厅的名字很酷，装修设计也很棒，菜单也不错，一切都做得非常好。”大学生谢尔盖告诉记者，他和朋友看到这家餐厅开业，特意过来尝一尝。

对于罗斯蒂克这个品牌，许多俄罗斯人其实并不陌生。“我小时候就来过罗斯蒂克。”一位名叫萨沙的医生在餐厅告诉记者。

1993年，第一家名为“罗斯蒂克”的快餐厅在莫斯科古姆百货商场正式开业。2005年，该品牌与拥有肯德基、必胜客等品牌的美国百胜全球餐饮集团达成战略联盟。2012年，该品牌名称统一改为“肯德基”，此后在俄罗斯逐渐发展成拥有数十家品牌直营店和逾千家特许经营商加盟店组成的快餐连锁店。

2022年3月，百胜全球餐饮集团宣布暂停在俄运营肯德基餐厅。今年4月，百胜宣布离开俄罗斯市场，并将当地肯德基餐厅及相关资产、总特许经营权等出售给原肯德基品牌在俄本土特许经营商之一的智慧服务公司。

智慧服务公司共同所有人康斯坦丁·科托夫25日在新闻发布会上说，俄国内大约三分之二的肯德基餐厅门店已经与罗斯蒂克达成协议，愿意以新品牌经营，品牌转型有望在一年半内完成。

罗斯蒂克连锁品牌总经理、此前长期管理百胜在俄业务的塔季扬娜·沙曼斯卡娅介绍，罗斯蒂克计划开设66家公司直营餐厅，其中，40家位于莫斯科市和俄中部汉特-曼西斯克自治区的门店将在5月假期前开业，余下的将于5月份在莫斯科州开业。

“未来，罗斯蒂克将向人口数量不足10万的小城市拓展，我们计划把门店数量增加至2000家。”沙曼斯卡娅说。

阿列克谢告诉记者，比起肯德基，他更喜欢罗斯蒂克这个名字。“因为那是我的青春。”

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