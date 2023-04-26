人民网曼谷4月25日电 （记者刘慧、杨一）4月24日，“当代中国与世界”中泰青年人文交流论坛在泰国曼谷举行。本次论坛由中国外文局所属当代中国与世界研究院、中国外文局亚太传播中心、泰中“一带一路”研究中心主办，以“共建‘一带一路’的中泰青年责任与使命”为主题。中国驻泰国大使韩志强，泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼，中国外文局副局长兼总编辑高岸明，泰中战略研究中心主任苏拉西，庄甲盛皇家大学校长苏·玛丽等出席论坛并致辞。泰国高校、智库、媒体、商会等各界来宾及青年代表80余人出席了活动。

韩志强大使在致辞中表示，“一带一路”倡议功在当代，利在千秋。泰国位于“一带一路”重要节点上，是重要参与方和受益者。在“一带一路”倡议提出10周年之际，中泰两国青年汇聚一堂，畅谈“一带一路”，可谓正当其时。泰国政府相继推出20年发展战略、“泰国4.0”发展规划，聚焦“生物循环绿色”经济模式，同“一带一路”发展理念和目标高度契合，两国发展战略和政策理念全面对接。中泰共建“一带一路”取得的丰硕成果离不开双方青年的积极参与和重要贡献，推动“一带一路”未来行稳致远，两国青年人责无旁贷。希望两国青年继续为中泰传统友谊注入青春活力，为推动两国增进文化交流、加强创新合作、勇担社会责任注入青春智慧，为构建中泰命运共同体展现青春作为。

披尼表示，泰中青年之间的交流对于泰中友好关系的发展与传承有着重要作用，两国青年应当加强互相了解，成为心意相通、患难与共的好朋友。泰国青年朋友应当加强对中国历史和发展经验的了解。希望可以多举办这样的研讨会，促进两国青年的交流互访。

高岸明表示，青年承载着中泰关系的未来和希望，两国要深化中泰青年人文交流、搭建利用好对话互动平台，要加强中泰青年科技创新合作、共同推动“泰国4.0”发展战略与“一带一路”倡议深度对接，要着力形成互惠互利、创新共赢的中泰青年合作机制，夯实中泰全面战略合作伙伴关系基础。

苏·玛丽表示，泰中友好源远流长，青年人文交流是两国民心相通的重要组成部分，也是携手共建泰中人类命运共同体的中坚力量，青年间的交流有助于泰中两国在科技、创新领域的合作。

论坛期间还举行了“新时代下的当代中国与世界”圆桌论坛，“熊猫杯”泰国青年感知中国征文大赛颁奖仪式，以及当代中国与世界研究院与泰中战略研究中心、泰中“一带一路”研究中心联合开展的中泰人文交流研究成果发布会。来自泰政、商、学、媒各界青年代表汇聚一堂，积极研讨和展望中泰青年在“一带一路”倡议下开展交流合作广阔前景。

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