新华社北京4月26日电 （国际观察）“美国人在背后捅了我们一刀”——起底美国借乌克兰危机捆绑压榨欧洲

新华社记者

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所24日发布的报告显示，2022年欧洲军费开支较2021年增加13%，是至少30年来最大增幅。英国皇家国际问题研究所副研究员蒂莫西·阿什曾撰文指出，乌克兰危机促使北约伙伴国迅速增加防务支出，其中相当大一部分将用于购买美国装备。

“美国挑起战争把欧洲变成附庸……成功利用乌克兰危机破坏了欧洲稳定。”回顾乌克兰危机升级后的局势演变，法国前总统戴高乐之孙、经济学家皮埃尔·戴高乐近期在接受法国《巴黎人报》采访时这样说。

美欧号称“盟友”，但实际上地位并不对等，欧洲处处受美国钳制、为美国利用、被美国盘剥。乌克兰危机升级让这一点变得更加清晰：欧洲追随美国对乌提供大批军援，自身也开启扩军进程，实则肥了美国军火商的腰包；欧洲追随美国对俄实施严厉制裁，导致欧洲能源供给紧张、通货膨胀加剧、民生受到冲击，而出口能源的美国企业却大发横财；美国还在不断拱火浇油，推动乌克兰危机向长期化、扩大化方向发展，加剧欧洲在能源和安全上对美国的依赖，令欧洲战略自主受遏制。

正如法国《世界报》文章所说，美国对待欧洲冷酷无情，为了自身利益，会毫不犹豫地牺牲欧洲利益。

“这场冲突中获利最多的是美国”

在美国宾夕法尼亚州的斯克兰顿陆军弹药厂生产车间里，地面上的老旧铁轨让人回想起在这座拥有上百年历史的建筑中组装蒸汽机车的时代。不过，如今这座工厂正在忙碌生产的是运往乌克兰的炮弹。该厂与军火巨头通用动力公司签署了一份有效期至2029年的合同，每月生产上万发炮弹。通用动力公司宾夕法尼亚东北部总经理托德·史密斯说，最近工厂周末加班的情况越来越多，最终可能会迎来每周工作7天的节奏。

弹药厂的加班加点，折射出美国整个军工行业的“繁荣”景象。乌克兰危机升级以来，美国不断鼓吹“俄罗斯威胁”，煽动欧洲盟友升级对乌军援和扩充自身军备。根据斯德哥尔摩国际和平研究所发布的最新报告，2022年中欧和西欧国家的军费开支总额达到3450亿美元，首次超过1989年水平。“这无疑是冷战结束以来欧洲国防开支的最大增幅。”欧洲改革中心外交政策负责人伊恩·邦德说。

美国军火商是欧洲扩军行动的最大受益者。斯德哥尔摩国际和平研究所统计显示，近期许多欧洲国家的军费开支一半以上流向美国公司。美国国防部去年8月专门成立一个工作小组，由五角大楼的政策办公室及其采办和保障部门共同领导，负责评估并加快执行对外军售。

“事实上，如果你冷静地看问题，（就会发现）这场冲突中获利最多的是美国，美国人正在以更高价格出售更多天然气，而且他们正在出售更多武器。”一名欧洲高官向美国《政治报》抱怨。

在能源市场上，美国收割欧洲盟友利益毫不手软。“欧洲能源危机的大赢家：美国经济。”《华尔街日报》一篇文章对此一针见血地说。

市场研究机构克普勒公司数据显示，2022年，欧盟液化天然气进口量达到9473万吨的历史最高水平，其中超过四成来自美国。受欧洲需求激增提振，美国一些能源企业的业绩“咸鱼翻身”。2022年1月至9月，美国页岩油气企业切萨皮克能源公司盈利达到13亿美元，而在2020年该公司一度申请破产保护。

法国总统马克龙曾公开抱怨，美国卖给欧洲的天然气价格比美国本土市场售价高出3至4倍，美国从地缘政治争斗中获取了超额利润。法国《回声报》在社论中质问：“我们怎能接受欧洲人为得克萨斯汽油支付比美国消费者高五倍的价格？这是不可容忍的抢钱，何况我们还首当其冲承受着对俄制裁的后果。”

不仅如此，美国还推出《通胀削减法案》，用补贴诱使企业将生产基地从欧洲转移到美国。这将严重削弱欧洲在汽车、电池、清洁能源等领域的产业竞争力，引发欧洲强烈不满。比利时企业联合会欧盟事务负责人奥利维尔·约里斯说：“我们非常担心，也很震惊，这些补贴是保护主义，是美国人在背后捅了我们一刀。”

欧洲经济正“缓慢失血”

“我多穿了一件毛衣，只能如此。”102岁高龄的法国老人苏珊无奈地说。

去年欧洲冬季温度高于往年，但对法国德格雷养老院的老人们来说，这个冬天却格外寒冷。按照法国政府的节能规定，位于第戎的这家养老院活动大厅室温最高不能超过20摄氏度，年老体弱者不得不靠增添衣物来御寒。养老院负责人弗雷德里克·默尼耶对此非常头疼：一方面，很多人抱怨不够暖和；另一方面，能源费用还在上涨。“我在去年7月重新签了用电合同，电费增加了20%。”

自乌克兰危机升级以来，欧盟追随美国对俄天然气和石油产品实施禁运或限价，由此引发明显反噬效应。能源等领域产业链供应链受阻，全面推高物价水平，民众实际工资缩水。

受能源紧张影响，法国企业的能源账单金额一度上涨，铝、塑料和化工产业受到的影响最为严重。法国摩泽尔河畔吕镇一家纺织厂为了节省电力，每周只工作三天。在德国北部卢布明经营餐厅的克劳斯·鲁道夫说，当地天然气价格曾涨至平时的3倍左右，导致餐厅经营成本增加。在意大利罗马，咖啡馆老板劳拉·拉莫尼告诉新华社记者，去年用电高峰期，咖啡馆电费猛增，她不得不解雇两名员工并提高咖啡价格以维持经营。

法国国际关系研究所能源和气候中心顾问塞茜尔·迈松纳夫指出，随着春季到来，欧洲能源价格有所回落，但欧洲的外部能源供应依旧紧张，本土的核电等新能源发展仍存在不确定性，加之石油输出国组织决定减少原油生产，欧洲的能源困境仍将持续，“到了秋天，燃气表和电表可能会重新失控”。

欧盟一次次跟随美国加码对俄制裁，国际能源署署长法提赫·比罗尔警告，欧洲一些地区今年夏天可能会出现柴油短缺，一场比1973年石油危机更严重的危机正在逼近。经济合作与发展组织2023年经济预测报告称，如果能源危机恶化，欧洲将面临非常严峻的经济形势。匈牙利总理欧尔班指出，欧洲经济在大规模能源危机下正“缓慢失血、濒临死亡”。

为何陷入如此严重的困境？欧洲人其实很清楚答案是什么。欧洲《现代外交》网站一篇题为《美国如何摧毁欧洲》的文章指出，欧洲与美国合作制裁俄罗斯，“反而导致欧洲衰落”。

美国不希望看到一个团结自主的欧洲

“有这样的朋友，谁还需要敌人？”欧洲理事会前主席图斯克曾经对美国的这番感叹，如今越发引起共鸣。

冷战结束后，美国推动北约不断东扩，在挤压俄罗斯战略生存空间的同时，也加强了对欧洲政治、军事和经济上的控制。如今，美国利用乌克兰危机升级，进一步把欧洲绑定在自己的战车上，通过紧扼欧洲战略自主的咽喉，源源不断地从这些盟友身上榨取利益。

美国从来不希望看到一个团结、自主的欧洲。在华盛顿的政客们看来，弱化欧洲、使之不得不永久依附于美国，最符合美国的利益。法国国际关系与战略研究所所长帕斯卡尔·博尼法斯认为，美国的这一目标正伴随着乌克兰危机升级逐渐成为现实。他说，在美国人眼中，北约是对欧洲施加影响的一个工具。2019年，马克龙曾说北约处于“脑死亡”状态，而如今“脑死亡”的是欧洲战略自主，北约却愈加强势。

俄罗斯瓦尔代俱乐部项目主管安德烈·苏申措夫也认为，美国寻求打消欧盟国家战略自主的念头，而乌克兰危机为此创造了机会。美国及其东欧盟友设法在信息领域制造“道德恐慌时刻”，让人们无法清醒了解这场危机的前因后果。欧洲一些领导人和有识之士能够独立、清醒地思考欧俄关系陷入严重危机的后果，但如今却成了少数派，无法发声。

然而，越是在这种情况下，欧洲加强战略自主就越显得重要。正如西班牙《先锋报》网站一篇文章所说，欧洲在2023年应当从乌克兰危机中吸取的一个重要教训便是，必须增强自主性。英国政治分析师托马斯·福尔克指出，如果欧盟寻求保持或成为目前世界秩序中一个能够独立生存发展的参与者，而不仅仅是超级大国的附庸，那么它就需要有能力保护自己，并塑造和设计可执行的政策。

从推动北约东扩把俄逼到墙角，到策动“颜色革命”让俄乌反目成仇，再到谋求用“战斗到最后一个乌克兰人”的借刀杀人手段击垮俄罗斯，美国为了自身利益一步步把欧洲推入战乱冲突的火坑，也让世人进一步认清美国霸权霸道霸凌给世界带来的深重灾难。欧洲《现代外交》网站文章直言，美国是“帝国资本主义”，通过种种手段“剥削其他国家来生存和发展”，“越来越多人认识到，欧洲的真正敌人是美国”。（参与记者：朱瑞卿、唐霁、贺飞、李超、朱晟、邓仙来、杜鹃）

(责编：徐祥丽、刘叶婷)