新华社联合国4月25日电 联合国安理会25日举行紧急会议审议苏丹局势。中国常驻联合国代表张军在会上呼吁苏丹冲突双方尽快实现停火，避免局势进一步升级。

张军表示，苏丹突发武装冲突，造成大量平民伤亡和基础设施损毁。作为苏丹的好朋友、好伙伴，中方对苏丹局势再陷动荡深感痛惜。张军呼吁冲突双方以国家和人民利益为重，确保人道停火执行到位，切实保护平民，保护在苏丹外国机构、人员和外交使团安全，为人道救援和人员撤离转移提供安全保障和后勤便利。中方感谢有关各方为中方人员撤离转移提供的帮助和便利。

张军指出，中方赞赏非盟、伊加特（东非政府间发展组织）、阿盟等地区组织和有关地区国家为应对苏丹局势发挥的关键作用。中方对联合国所作努力表示肯定，支持联合国继续同地区组织保持协调、形成合力。

张军说，苏丹是非洲之角重要国家。如果当前冲突延宕升级，势将造成更大外溢风险，不符合苏丹利益，也将危及地区和平稳定。当务之急是要推动冲突尽快平息，推动冲突双方通过对话化解矛盾分歧，推动政治进程和经济社会发展重回正轨。

张军强调，苏丹此次动荡值得深思。国际社会要尊重苏丹主权和主导权，支持苏丹探索符合本国国情的制度安排，认真听取苏丹和地区国家的关切。

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