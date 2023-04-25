人民网罗马4月25日电 （记者孔歌）24日，中国（江苏）第18期援马耳他医疗队应邀来到马耳他圣玛格丽特中学“中国角”课堂，开展中医药文化宣讲活动。

医疗队队长董晓燕医生在活动中从中医角度向学生们讲解了饮食与健康的关系、十二时辰对应的脏腑养生等知识，介绍了生活中常见的因时、因季、因人、因颜色而异的饮食文化，并通过图片形式让学生们更直观地了解中医药文化的魅力，引导学生们养成健康的饮食习惯。现场课堂气氛活跃，学生们踊跃互动。

学生西蒙娜·达曼宁·比阿特丽斯说，今天她了解到治疗疾病最优先考虑的是饮食，而不是药物，而且第一次知道了不同颜色的食物对应不同的季节，春天眼睛容易不舒服，还容易发脾气，可以多吃些绿颜色的蔬菜和水果，她要尝试一下。

学生艾萨克·达艾克诺说以后他想学习医学，通过讲座他知道了人体不同的器官工作时间有差别，中午11-13点叫午时，是心脏比较劳累的时候，以后会每天午睡几分钟。

“中国角”负责人、圣玛格丽特中学科学教师马丁·阿佐帕迪说，医疗队走进圣玛格丽特中学向学生介绍中医知识，让很多学生对中医萌发出兴趣，甚至有些学生为之痴迷。受到中医文化的影响，学生期待以后有机会去中国进一步学习中医及中国文化。

董晓燕介绍说，今年是中国援外医疗队派遣60周年，也是中国（江苏）援马耳他医疗队派遣30周年。作为系列庆祝活动的重要一部分，中医药文化进校园活动将会进一步推动马耳他青少年对中医文化及中国的了解，更加积极的参与到两国相关的人文交流中去。

圣玛格丽特中学是马耳他一所综合性公立学校，自2010年在学校创办“中国角”以来，学生们有更多机会学习中国文化、科学技术，增进学生对中国的了解。

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