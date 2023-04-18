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“中埃人民肩并肩”斋月慈善活动在开罗圆满落幕

2023年04月18日08:19 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻埃及大使廖力强致辞。人民网记者黄培昭 摄
中国驻埃及大使廖力强致辞。人民网记者黄培昭 摄 

人民网开罗4月17日电（记者黄培昭）中国驻埃及使馆与埃及中国商会当地时间16日联合举办“中埃人民肩并肩”斋月慈善活动。

中国驻埃及大使廖力强向埃及人民致以斋月祝福，表示中方举办“中埃人民肩并肩”斋月慈善活动，旨在响应塞西总统启动的“肩并肩”倡议，表达中方对埃人民的祝福和友好情谊，期待与埃人民共同度过一个祥和斋月。相信中埃关系的不断发展和两国高水平的务实合作必将进一步造福两国人民。

埃及社会团结部部长代表萨米高度赞赏并衷心感谢使馆和商会举办斋月慈善活动，表示此次活动是两国民心相通的生动体现。埃及“奥尔曼慈善机构”总干事沙班少将表示，埃中友谊源远流长，两国建交近70年来始终“肩并肩”。慈善机构将及时把物资及中方的关怀与温暖送到埃各省民众手中。

活动中，廖大使与中埃主要嘉宾共同向受捐代表分发了斋月慈善食品篮子，并为慈善物资车队出发剪彩。

本次活动中，使馆和商会合计捐赠食品篮子8000盒，通过慈善机构向埃及8个省份民众分发。

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(责编：刘叶婷、杨牧)

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