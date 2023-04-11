易凡

在卢拉总统因病推迟原定行程后，中巴双方短时间内即重新商定了访期，12日巴西总统卢拉将乘专机抵达中国。这场国事访问备受各国媒体关注，正如巴西副外长此前在访问发布会上所说，“到了巴西和中国向世界发声的时候了”。中国和巴西又一次握手，将向国际社会传递什么信号？我们可以重点关注以下三个方面：

一是发展中大国相互重视，相互信任。此次访问将是卢拉总统就职以来首次访问美洲以外的国家，中方对于巴方新访期建议给予迅速回应，这充分说明了双方对于中巴全面战略伙伴关系的高度重视和彼此间高度的政治互信。这种重视和互信是传统也是现实：建交近半个世纪以来，无论国际形势如何变化，中巴关系始终保持稳定发展，已成为“发展中大国团结合作、携手发展的典范”。近期，两国元首在各类场合表达了推动中巴关系发展的积极意愿。中国外交部部长助理、发言人华春莹表示，“相信此访将推动中巴全面战略伙伴关系再上新台阶”。元首外交将引领中巴关系再上什么样的新台阶，这对发展中大国关系有什么样的示范效应，值得期待。

二是务实合作带来互利共赢。贸易方面，中国已连续14年成为巴西最大贸易伙伴，2020-2022年疫情三年，双边贸易额从1017.3亿美元逆势增长至1714.9亿美元，对华贸易顺差占据巴西外贸顺差半壁江山，巴西也为保障中国粮食和产供链安全发挥积极作用。投资方面，巴西是中国在拉美和加勒比地区最大投资目的国，双方5G、人工智能、绿色经济等新兴领域合作不断取得新进展，基础设施、农牧业、航空航天、能矿、电力等传统领域合作成果丰硕，为巴西“再工业化”作出积极贡献，为两国人民带来实实在在的好处。巴西UOL、Globo等多家媒体报道，包括参议长在内的数十名国会议员将一同访华，双方可能签署二十项左右的协议，这充分说明双方对开展务实合作抱有强烈意愿。两国务实合作会取得什么样的新成果，给两国人民带来什么样的切实利益，值得期待。

三是新兴大国为地区和世界和平发展发出积极声音。百年变局加速演进背景下，中国和巴西都延续独立自主的外交传统，积极践行多边主义，为国际形势注入更多稳定性和正能量。作为东西半球最大的发展中国家，中巴在联合国、二十国集团、金砖国家合作机制等框架下加强沟通协调，推动全球治理体系朝着更加公平合理的方向发展，维护发展中国家共同利益。与此同时，巴西作为拉美最大国家和最大经济体，致力于推进区域一体化，积极与地区各国开展合作，为建设更加公平合理的世界秩序共同努力。中国高度重视中拉关系发展，始终将拉美视为平等互信的好朋友、共同发展的好伙伴和践行多边主义的同路人，同拉方一道推动中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。中巴双方团结新兴市场和发展中国家，努力为提升其代表性和发言权作出更大贡献。此次访问之前，卢拉总统明确表示要“让巴西重返国际舞台”并“为和平发声”，中方也通过发言人表示“相信此访将为促进地区和世界的稳定与繁荣做出新的贡献”。新兴大国加强协调配合，将为变乱交织的国际形势带来哪些积极因素，值得期待。

让我们共同拭目以待。

（作者系国际问题观察员）

(责编：于洋、杨牧)