4月6日，在以色列北部的什洛米镇，安全人员处理一枚火箭弹。新华社/基尼图片社

新华社耶路撒冷4月6日电（记者张天朗 吕迎旭）以色列军方6日下午发布声明说，当天有34枚火箭弹从黎巴嫩境内射向以色列北部，其中25枚被拦截。黎巴嫩媒体报道说，黎南部地区遭到以军报复性炮击。

声明说，34枚火箭弹中25枚被拦截，5枚落在以色列境内，4枚去向不明。以媒体报道说，火箭弹碎片造成两名平民轻伤。以总理办公室发表声明说，总理内塔尼亚胡将召集安全内阁会议商讨对策。

4月6日，在以色列北部的费苏塔镇，安全人员检查一枚火箭弹残骸。新华社发（阿亚尔·马戈林摄/基尼图片社）

另据黎巴嫩媒体报道，针对黎南部6日下午向以境内发射多枚火箭弹，以军炮击了黎南部提尔地区。报道还援引消息人士的话说，从黎境内向以发射的火箭弹数量不超过20枚。接近黎巴嫩真主党的消息人士称，这次袭击与真主党无关。

5日凌晨和深夜，以色列警方两次与巴勒斯坦民众在耶路撒冷老城的阿克萨清真寺发生冲突，造成数十人受伤。多个周边国家及阿拉伯国家联盟对此表示谴责。（参与记者：刘宗亚）

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