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【中国有约】来消博探寻主宾国意大利的独特魅力

2023年04月12日13:39 | 来源：人民网-国际频道
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消博会意大利国家馆。人民网记者 符园园摄
消博会意大利国家馆。人民网记者 符园园摄

人民网海口4月12日电 （记者符园园）亮黄色的法拉利跑车、五彩斑斓的家居产品、满目琳琅的珠宝首饰……在第三届中国国际消费品博览会上，风格独特的意大利展馆吸引了众多参观者驻足。

作为本届消博会的主宾国，意大利携147个品牌参展，设立了国家馆和中国意大利商会馆，涵盖时尚、食品、家居、汽车等标志性领域产品，总展览面积达到约1800平方米，均比上届增长1倍左右。

来自意大利那不勒斯的贝雕品牌展商马克告诉人民网记者，相比疫情期间参加的展会，这届消博会人更多了、也更好了，“我们在开幕的第一天就深切体会到了”。展会开幕后，马克的展台前人流不断，与记者交谈间，一位女士就买下了一条珍珠项链。“中国的消费者更懂得欣赏我们的珠宝，认可那不勒斯贝雕背后的艺术内涵。”谈及此次参展最深刻的印象，马克如是说道。

“意大利的展商非常看好中国市场，他们认为中国年轻消费群体活力非常充足，他们不仅十分支持国潮，同时也很愿意了解国外的品牌，”意大利自媒体人罗密欧认为消博会是一个很重要的平台，可以帮助消费者去理解其他国家的文化，“古老的丝绸之路将远隔万里的中国和古罗马联系在一起，如今借助‘一带一路’，消博会可以让消费者通过商品以及商品背后的文化去了解彼此，拉进彼此之间的距离。”

第三届中国国际消费品博览会于4月11日至15日在海南海口举办。作为疫情防控平稳转段后我国举办的首场重大国际性展会，本届消博会展览总面积达12万平方米，较上届增加20%，共有来自65个国家和地区的超过3100个消费精品品牌参展。

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(责编：于洋、杨牧)

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