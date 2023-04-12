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随着中国完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标，质疑中国发展中国家地位的声音再次沉渣泛起，中国“毕业论”“牟利论”“逃避责任论”等论调粉墨登场。那么，该如何正确理解和看待中国的发展中国家地位？

首先，应该如何界定一国的“发展中国家”身份？

通常，国际社会评判一个国家发展程度普遍参照如下标准：一是参照相关国际指标。世界银行将人均国民总收入（GNI）超过13205美元（2022年标准，每年更新标准）的经济体定为高收入经济体并认为是发达国家，低于该标准的分为中等偏高收入、中等偏低收入和低收入三类，均为发展中国家（含中国）。2021年，中国人均GNI是11880美元，位列世界第六十八位，尚未到达发达国家门槛。根据联合国开发计划署的人类发展指数（HDI），小于0.8被认为是发展中国家。2021年，中国HDI为0.768，排名第七十九位，与主要发展中国家位次相当，美国列第二十一位。

二是国际组织根据实际情况分类。世界贸易组织对发展中国家身份的认定分为两类，一类是由成员自己决定的主动型条款，另一类是由其他成员认定的被动型条款。中国在“入世”时即被明确认定为发展中国家。国际货币基金组织将人均收入水平、贸易自由度、金融开放性等作为分类标准，把所有经济体分为两个组别，一是先进经济体，二是包括中国在内的新兴市场和发展中经济体。

由此可见，在国际上发展中国家地位的认定并无统一评判标准，即使依据有关指标，中国也尚未达到发达国家门槛。

其次，为什么要全面、综合地看待中国的发展中国家地位？

中国的经济总量虽然居世界第二，但发展不平衡不充分问题仍然突出，推进高质量发展还有许多卡点瓶颈。在保障粮食、能源、产业链供应链可靠安全等方面还有许多问题亟待解决。群众在就业、教育、医疗、托育、养老、住房等方面面临不少难题，城乡区域发展和收入分配差距仍然较大。中国多项发展指标特别是人均指标仍处于世界中游。2022年，中国人均国内生产总值（GDP）为12741美元，仅相当于发达经济体的1/5、美国的16.6%。第三产业占比52.8%，低于发达国家70%的平均水平。在全球产业链中，中国仍处于中低端，GDP构成以加工制造、农业等为主。

可见，仅靠“单一指标”难以全面反映一个国家发展情况，容易造成“达标”即“毕业”的片面印象。只有多角度、全面地看，才有助于客观评估一个国家的实际发展水平。中国取得的成绩全世界有目共睹，是发展中国家的“优等生”，但绝非“毕业生”，仍面临艰巨挑战和困难。

再次，中国坚持发展中国家地位对广大发展中国家意味着什么？

中国是发展中国家一员，在国际上理应享有合理权利，但从未用这一身份逃避责任，反而在力所能及范围内担当尽责。根据世界银行报告，2013年至2021年，中国对世界经济增长的平均贡献率为38.6%。中国对世界减贫贡献超过70%。在世贸组织目前实际享受的“特殊与差别待遇”条款远低于发展中国家平均水平。中国提出共建“一带一路”倡议10年来，拉动近万亿美元规模投资，为共建国家创造42万个工作岗位，让将近4000万人摆脱贫困。中国提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，参与推动南南合作和南北合作，在七十七国集团、“二十国集团+”、“金砖+”等机制下同发展中国家守望相助、共谋发展。

最后，为什么中国要始终坚持发展中国家地位？

对中国而言，发展中国家地位具有特殊的政治属性。1964年联合国第一届贸发会议将二战后实现民族解放、走自主发展道路的广大亚非拉国家，确定为与发达国家相对应的“发展中国家”。习近平主席强调，中国永远是发展中国家大家庭的一员，将坚定不移致力于提高发展中国家在国际治理体系中的代表性和发言权。党的二十大报告提出，我国是一个发展中大国，仍处于社会主义初级阶段。不管中国今后经济如何发展，国际地位如何提高，中国永远都是发展中国家一员。

发展中国家地位还蕴含中国对其他发展中国家的患难真情和牢固友谊。新中国旗帜鲜明支持亚非拉民族解放运动，曾在自己不富裕的情况下帮助修建坦赞铁路，生动诠释了什么是“患难见真情”。进入新时代，中国与发展中国家继续弘扬万隆精神，做休戚与共、同甘共苦的好朋友、好伙伴、好兄弟，推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系，携手构建人类命运共同体。中国始终坚决反对霸权主义、强权政治，始终代表和平的力量、发展的力量。中国将始终坚守发展中国家自我定位，不会加入西方的“富人俱乐部”。中国将永远同广大发展中国家一道，争取共同权益、维护共同利益。

美西方试图否定中国的发展中国家地位，散布这样那样的虚假论调，其真实意图无外乎是要挤压中国发展空间，让中国背包袱、扛责任，挑拨中国与发展中国家友好关系，等等。说到底，中国是不是发展中国家，不能单看几个指标，更不能任由他国特别是美国来当“判官”。那些炒作中国发展中国家地位的阴险图谋，注定将以失败收场。

《 人民日报 》（ 2023年04月12日 15 版）

(责编：卫嘉、袁勃)