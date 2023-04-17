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秦刚同以色列外长科恩通电话

2023年04月17日23:10 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月17日电 4月17日，国务委员兼外长秦刚同以色列外长科恩通电话。

　　秦刚表示，中方对当前以巴紧张局势感到担忧，当务之急是管控局势，防止冲突加剧甚至失控。各方应保持冷静克制，制止过激和挑衅言行。根本出路是恢复和谈，落实“两国方案”。做正确的事情永远都不晚。中方鼓励以巴双方拿出政治勇气，迈出恢复和谈的步伐，中方愿为此提供便利。习近平主席提出全球安全倡议，我们认为解决以巴问题的关键在于秉持共同安全理念。中方在该问题上没有任何私利，只希望以巴双方能够和平共处，维护地区和平稳定。

　　科恩表示，感谢中方愿为解决以巴冲突提供支持。以方致力于推动局势降温，但这一问题短期内似难以得到解决。以方重视中方影响力，高度关注伊核问题，期待中方发挥积极作用。

　　秦刚强调，沙特和伊朗前不久通过对话恢复外交关系，树立了对话化解分歧的典范。希望各方抓住有利时机，推动对话和解，落实伊核问题全面协议，维护中东和平安宁。

　　双方均表示重视两国关系。秦刚表示，愿同以方加强各层级交往，增进政治互信，推进互利合作。科恩表示，期待疫情之后两国人文、旅游等领域合作能够得到全面恢复，愿与中方密切合作，推动双边关系不断取得新发展。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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