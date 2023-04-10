4月6日，柬埔寨新金边国际机场项目建设现场，刘晓仙（左）和曼玉良在中国建筑（柬埔寨）职工厨王争霸赛上展示“中建（柬）一家亲”炒米粉。中国建筑供图

人民网金边4月8日电 （记者赵益普）柬式炒米粉是柬埔寨最受欢迎的街头美食之一。4月6日，在柬埔寨干丹省达克茂市新金边国际机场项目所在地举办的中国建筑（柬埔寨）职工厨王争霸赛上，一份融合了中柬特色的炒米粉“中建（柬）一家亲”吸睛无数。

中国小伙子刘晓仙和他的柬埔寨妻子曼玉良身着白色的厨师服，带上高高的厨师帽。清理大虾、准备配菜、米粉焯水、油锅爆香……一系列步骤两人配合得有条不紊。不一会儿，一份热气腾腾的炒米粉就出锅了。用大虾装饰一圈，均匀撒上香菜和葱花，两颗红红的朝天椒修饰成两朵花点缀其中——就像这对年轻夫妻红火的生活。

“我最喜欢她做的炒粉。为了适应我的口味，她没有加鱼露，而是用中国产的蚝油和香油，有时还会放点老干妈。”刘晓仙介绍这道私房美食的时候，洋溢着藏不住的自豪，“今天给大家带来这道精心准备的炒米粉，我们还专门起了个名字‘中建（柬）一家亲’。”

一旁的主厨曼玉良低眉含笑，难掩幸福。

刘晓仙和曼玉良都是中建三局新金边国际机场项目的员工。项目于2020年开工，建成后占地面积2600公顷，建筑面积21.4万平米，将是柬埔寨首座全球最高等级的4F级机场，成为柬埔寨面向世界的门户机场。

曼玉良的家就在项目所在地达克茂市。这个由中建三局承建的机场项目开工后稳步推进，宏伟的航站楼主体从一片荒地拔地而起，为周边带来了积极的变化。“近几年从金边到达克茂的路宽了，车多了，人也多了，越来越繁华。特别是很多年轻人都在这里找到了工作。”曼玉良说。

2021年，曼玉良大学毕业后加入了项目团队做资料员。因为通晓柬、中、英三国语言，又是个热心肠，不少需要来回沟通的事逐渐都交给她——用车安排、维修房屋、物资采购、组织活动……各种场合都能见到她忙前忙后的身影，成了项目上的“小管家”。

刘晓仙和曼玉良的中柬爱情故事萌生于一次项目上的联欢会。“当时看到一个柬埔寨女孩儿唱歌非常好，又酷又飒，就主动要了联系方式。”刘晓仙回忆起他们第一次见面的场景。后来，刘晓仙主动请曼玉良教他英文和柬埔寨语，给她讲中国的生活和故事，一起过中国春节、柬埔寨新年、送水节等传统节日——文化相通、志趣相投的两个人逐渐走到了一起。

在曼玉良眼里，负责现场图纸设计深化工作的刘晓仙，不仅工作认真负责，而且善良、热情。马上又到柬埔寨新年了，刘晓仙早早就准备好了礼物，准备到时陪她回家过节。不过，曼玉良心里还有一个愿望。“我们去年结婚后还没有去过中国，计划柬新年后，去看望中国的家人，”她说，“最近我在准备去中国的礼物了，也在学做中国菜，希望回去给中国的妈妈‘露一手’。”

刘晓仙也有他的期待：“肯定还是要在国内再办一场盛大的婚礼。现在我们都在做准备迎接我们可爱的中柬宝宝。”（高炳南对本文亦有贡献）

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