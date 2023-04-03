本报记者 闫韫明 邹 松 王传宝 姜 宣

位于马达加斯加马义奇镇的杂交水稻示范田。

本报记者 闫韫明摄

卢旺达国立大学的学生姗台在菇棚中采收平菇。

中国国家菌草工程技术研究中心供图

当地员工在海信南非工业园的零配件生产车间装配电机。

本报记者 邹 松摄

尼日利亚消费者展示PalmPay移动支付平台。

PalmPay供图

中国电建在阿尔及利亚撒哈拉沙漠中建设的光伏电站。

中国电建供图

中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。2013年，习近平主席首访非洲提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观。10年来，在中国和非洲各国领导人携手引领和推动下，中非合作不断向全方位、多层次、高质量发展，为促进非洲经济社会发展和民生改善发挥了重要作用。

中国援马达加斯加杂交水稻示范中心项目——

“帮助马达加斯加实现稻米自给自足”

从马达加斯加首都塔那那利佛出发，一个多小时的车程可到达马义奇镇菲亚达纳克利村。村里的水稻正值抽穗期，微风将秧苗掀起层层绿浪，一眼望不到边。44岁的水稻种植户蒂娜沿着田垄，查看自家水稻长势。“还有一个月就能收割了！”蒂娜对今年的收成很有信心。

蒂娜种的水稻，是中国专家根据当地需求研发的“高产、优质、多抗”杂交水稻品种。2017年，当地农业技术员和中国专家到村里介绍杂交水稻技术，蒂娜参与了试种。“以往那片地只能收300公斤稻谷，当年地旱，我们本没抱太大希望，可最后收成竟有900多公斤！”几年过去，蒂娜对于当时的惊喜依然记忆犹新。在那之后，蒂娜把自家土地的稻种全部换成了杂交水稻。

一开始，蒂娜对杂交水稻种植技术并不熟悉。“中国专家手把手教我们科学播种、插秧。旱了、涝了、长虫了……不管碰上什么问题，他们总能及时提供帮助。”蒂娜说，由于当地气候条件限制，一年只能种植一季。以前的稻谷产量低，收成全家人不到半年就吃完了，买粮也是一笔不小的开销。“现在，我们家的水稻产量从以前的每公顷3吨多提高到近10吨，年底时还能富余800公斤粮食，每公斤能卖到1300阿里亚里（1元人民币约合626阿里亚里），是我们主要的家庭收入。”蒂娜说。

与稻田一条小路之隔，是一座红墙白瓦的两层小楼。“这是我家新盖的房子。”蒂娜骄傲地告诉记者。新房后院，蒂娜的丈夫正操作着木材切割机，几名工人进进出出，将处理好的木材搬运到拖拉机上，准备拿去售卖。“这台切割机就是用卖稻谷的钱置办的，种上杂交水稻后，我们的生活越来越好了。”蒂娜说。

马达加斯加全国44%的可耕地种植水稻，70%的人口从事水稻种植，稻米是当地重要的粮食。由于气候条件复杂、缺少优良品种和核心种植技术，稻米产量一直不高，无法满足该国的粮食需求。2007年，中国援马达加斯加杂交水稻示范中心启动，胡月舫等一批中国农业技术专家来到马达加斯加。10多年时间里，他们几乎跑遍了当地所有水稻种植区，培训了数百名当地杂交水稻技术人员。“刚来时，看到很多当地民众吃不上大米，只能把木薯、红薯、玉米当做替代品。在中国专家的帮助下，如今，米饭已经被摆上越来越多家庭的餐桌。”胡月舫说。

当地农业技术员阿罗是胡月舫的学生。作为马达加斯加农业部门官员，阿罗曾两次到湖南长沙参加培训，回到马达加斯加后，阿罗一直致力于在安布希德拉特里穆区为种植户提供杂交水稻技术支持。“越来越多农户正在尝试种植杂交水稻，在我分管的地区，目前熟练掌握种植技能的就有200多人。”阿罗希望马中开展更密切的农业合作，把杂交水稻的种子播撒在更广阔的土地上，“中国杂交水稻能够帮助马达加斯加实现稻米自给自足，希望被推广至更多非洲国家，帮助非洲缓解粮食安全问题。”

2019年，中国国家杂交水稻工程研究非洲分中心在塔那那利佛附近的马义奇镇正式成立，致力于为当地培养更多先进农业技术人员，并选育适合当地多样气候条件的杂交水稻品种。马达加斯加农业、畜牧业和渔业部（现为马达加斯加农业和畜牧业部）前秘书长拉哈里诺梅纳表示：“在中国政府的支持下，马达加斯加杂交水稻研发工作开展顺利。中国是全球杂交水稻研究领域的引领者，我们感谢中国政府为马方杂交水稻育种以及非洲农业发展所作的贡献。”

海信南非工业园——

“有效助力了南非的再工业化进程”

宽阔平坦的道路、井然有序的车流、整齐划一的厂房……这是记者来到位于南非开普敦市的海信南非工业园的第一感受。工业园电视机厂车间主任瓦莱丽已近退休年纪。“我在这个领域工作近30年，今年是我在工业园工作的第十个年头，我很高兴看到年轻人的技术越来越好。”瓦莱丽对记者说。

瓦莱丽曾经历过工厂倒闭、失业、靠做小买卖勉强维生的艰苦阶段。工业园落户开普敦市的亚特兰蒂斯工业区后，她立即应聘。“我从最基础的岗位做起，经过培训后当上了班组长、车间主任，还带起了徒弟，我们生产的海信产品在南非大街小巷的电器商店里都能看到，这让我很有成就感。”瓦莱丽高兴地说。

2013年，海信集团（以下简称海信）和中非发展基金共同出资3.5亿美元建立海信南非工业园。经过多年发展，该工业园已形成年生产电视40万台、冰箱40万台的生产规模。如今，海信旗下的电视、冰箱、空调等家电产品已覆盖南非18家大型连锁商店旗下超过5000家分店，在南非家电市场占有率稳定在30%，还出口到莫桑比克、津巴布韦、马达加斯加等10多个非洲国家以及英国等欧洲市场。在海信南非工业园的带动下，越来越多上下游工厂聚集于此。如今，亚特兰蒂斯工业区逐渐成为南非重要的电子、电器生产基地，并被认定为南非国家级特别经济区。

“海信南非工业园带动更多中国企业落户南非，有效助力了南非的再工业化进程。”南非约翰内斯堡大学非洲中国研究中心研究员西佐·恩卡拉说。

在助推南非工业化水平提升的过程中，中国企业十分重视人才培养，以助力提升当地整体劳动力技能水平。包括瓦莱丽在内的许多员工都参加了企业提供的职业辅导计划。在该计划带动下，目前工业园内约70%的管理岗位由当地员工担任。此外，为提升当地青年的就业技能，海信与亚特兰蒂斯中学还合作建立了海信南非技术研究与发展培训基地，教授电子技术、软件和设备控制等课程，至今已累计培训超过1400人。

如今，瓦莱丽一家的生活水平显著提升，“这份工作给我的家庭带来巨大改变。我们扩建了自己的独栋房屋，退休后就可以安享晚年了！”像瓦莱丽一样，亚特兰蒂斯工业区很多居民都在工业园及临近配套产业区找到了工作，许多职工还买了车。自成立以来，工业园已为当地提供约1000个就业岗位，间接创造了5000个工作岗位。

今年是中国与南非建交25周年。南非外交和国际合作部副部长博特斯表示，中国企业在推动南非工业化发展方面作出持续且显著的贡献，期待未来两国各领域的合作取得更丰硕的成果。

阿尔及利亚光伏电站——

“为阿尔及利亚能源转型提供了强大支持”

汽车在一望无际的撒哈拉沙漠中行驶，几个小时后，记者来到位于阿尔及利亚南部靠近马里的廷扎瓦滕光伏电站基地。这里太阳能资源丰富，刚入3月，白天的气温已高达40摄氏度。远远望去，一片片天蓝色的光伏板嵌入浩瀚的黄沙之中，为阿尔及利亚人民送去源源不断的绿色清洁能源。

廷扎瓦滕是一座拥有约250户居民的小镇，光伏电站运营前，镇上仅靠一个柴油发电机组供电，电力供应严重不足。每到高温季节，用电负荷过大导致电网电压过低，电器都无法正常使用。“我们在廷扎瓦滕建立光伏电站，首先是要帮助当地民众解决基本生产和生活用电问题。”负责承建的中国电力建设集团有限公司（以下简称中国电建）相关负责人说。

2021年，中国电建的一支建设小队来到这里，顶着烈日、迎着风沙，不到1年的时间就完成了土建施工和电气安装，建成了装机容量3兆瓦的光伏电站，于2022年10月实现了并网发电。从此，这块占地面积达12.5公顷的光伏电站基地成为当地民众的电力供给地。镇上一家电器商店的老板对记者说：“以前由于电力短缺，家用空调都卖不出去。现在空调成为抢手货，店里的生意越来越好。”

自2013年至今，中国电建已在阿尔及利亚承建了2批、共18个光伏电站，总装机容量分别为233兆瓦和50兆瓦，均位于撒哈拉沙漠腹地，几乎覆盖了阿尔及利亚全域，目前已全部并网发电，每年为当地提供电力超过5亿千瓦时，减少1.36亿千克碳排放，能够满足约4.7万户家庭的日常用电需求，有力带动了当地经济社会发展。

3月5日，阿尔及利亚能源和矿业部宣布在该国南部地区开展一项为期8个月的太阳能供电实验行动，中国电建建设的廷扎瓦滕和因盖扎姆等光伏电站均被列为实验的样板电站。实验期间，实验区以往使用的柴油机组全部停用，电力全部由光伏电站供应，以提升清洁能源的利用率，助力应对气候变化。

阿尔及利亚于2020年提出能源变革战略，并持续推出可再生能源发展计划，力争在2035年前实现可再生能源生产能力达到1.5万兆瓦，发展光伏产业是其能源转型的重要抓手。据该国可再生能源和能源效率委员会统计，当前阿太阳能总装机容量约为448兆瓦，其中中国企业承建的太阳能电站贡献率超过一半。“中国企业承建的光伏电站项目为阿尔及利亚能源转型提供了强大支持，是值得信赖的合作伙伴，我们欢迎更多中国企业来阿投资兴业。”阿尔及利亚能源和矿业部长穆罕默德·阿尔卡布说。

中国移动支付平台走进尼日利亚——

“让民众切实享受到更便捷的金融服务”

尼日利亚最大城市拉各斯的居民奥兹基是一名上班族，以前，他习惯用现金支付日常开销。有一次在银行排长队取钱未果，在朋友推荐下，他下载安装了手机支付软件PalmPay。“使用PalmPay可以付交通费、缴纳水电煤气费，非常方便，还有各种优惠券可以省钱，我身边有一多半的同事都在使用这个软件。”奥兹基说。

PalmPay是中国金融科技企业为服务非洲用户开发的一个非洲电子支付平台，向个人用户提供电子支付、转账汇款、手机充值及有线电视缴费等服务，向商户提供在线支付、线下POS收单等服务。该平台在尼日利亚上线运营后很受欢迎，自2021年初至今，PalmPay在非洲的手机财经应用程序下载榜上一直位居首位，累计注册用户数量突破1900万，服务超过50万家本地商户。

与尼日利亚传统的金融交易模式相比，PalmPay运用智能路由实现实时到账，使得移动支付交易稳定性更好，并提供免费的跨行转账服务。“我一直用PalmPay进行转账，交易顺畅且完全免费。”用户菲兹在社交媒体上分享了他的使用心得。

此外，PalmPay还在软件内开发上线了“附近代理商”功能，用户可以通过该功能寻找附近提供存取汇缴服务的代理商，快速取到现金。“PalmPay让民众切实享受到更便捷的金融服务，帮助当地中小企业经营者节省成本、提升效率，对推动经济发展起到了重要作用。”尼日利亚总统工业贸易投资高级特别顾问西德尼说。

随着用户使用量的增加，PalmPay还增设小微企业商户手机收款业务，从零售商超、美妆药房到街边小店，越来越多商家贴出了收款码。“贴出收款码后，店里的营业额比之前更高了！”居住在尼日利亚南部城市乌约的电子配件零售商迈克尔高兴地对记者说。

近年来，一些中国数字科技企业进入尼日利亚市场，帮助该国推进通信基础设施建设，带动数字经济加速发展：华为公司在尼日利亚推出的“农网”方案大幅提升了光纤覆盖率，让偏远地区人民也能享受到优质的网络服务；阿里巴巴等中国电子商务平台企业帮助尼日利亚企业加强数字化信息系统建设，助力电子商务快速发展；传音公司为当地市场专门设计出价优物美的智能手机，极大提升了尼日利亚民众的移动网络使用率……“中国经验为尼日利亚发展数字经济提供了有益借鉴。”尼日利亚通信和数字经济部信息与通信技术专家伊迈卡表示，尼日利亚等非洲国家希望学习中国数字技术，大力发展数字经济，不断改善民生，助力互联互通，促进非洲经济一体化。

《 人民日报 》（ 2023年04月03日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)