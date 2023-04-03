本报记者 严 瑜

消费者在海南海口国际免税城内购物。

新华社记者 张丽芸摄

当前，推动经济稳健复苏、顺应全球化发展趋势是各国企业的共同期盼。今年以来，中国经济强劲恢复势头以及中国市场巨大潜力吸引全球商界的目光。

近段时间，众多跨国企业高管密集访华，穿梭在中国各大经贸论坛和工厂园区，洽谈合作，找寻商机，以实际行动给中国投下“信任票”。

“花开之时，蝴蝶自来”

近日，在北京举行的中国发展高层论坛2023年年会吸引外媒高度关注。这是该论坛自2020年新冠疫情发生后第一次恢复线下举办，众多跨国企业高管受邀参会，嘉宾阵容之庞大令新加坡《联合早报》等外媒纷纷感叹，这场备受瞩目的论坛向世界展示了中国经济已经有序恢复。

“除了安联集团董事会主席兼首席执行官奥利弗·贝特、西门子公司首席执行官博乐仁和宝马集团董事长奥利弗·齐普泽外，苹果公司首席执行官蒂姆·库克、辉瑞公司首席执行官艾伯乐和全球最大对冲基金桥水投资公司创始人瑞·达利欧也在嘉宾之列。”德国“中国平台”网站在报道中列举了参加此次中国发展高层论坛的多位重量级嘉宾。

德国《商报》网站在报道中引用了安联集团董事会主席兼首席执行官奥利弗·贝特在论坛发言中的一句话：“花开之时，蝴蝶自来。”该媒体报道称，众多德国商界领袖应邀参加论坛，组成了继美国代表团之后参加该论坛的最大规模代表团。宝马、博世、梅赛德斯—奔驰、贺利氏、西门子、瓦克化学和采埃孚公司的负责人都亲自出席。这些公司都强调中国市场对其业务的重要性。

外媒普遍认为，中国发展高层论坛2023年年会是一个缩影，从中可以看到全球商界对中国经济的信心以及对中国市场的青睐。中国经济回升正如当前春暖花开、生机盎然，为不确定的世界经济提供了宝贵的确定性，也让全球商界看到广阔机遇。

巴西环球在线网站近日报道称，尽管巴西总统卢拉因健康原因推迟了对中国的访问，但鉴于此次中国之行的重要性，200多名巴西企业代表的商务议程保持不变。

英国路透社引述中国澳大利亚商会会长冯栢文的话称，自3月15日起中国恢复为外国人审发所有类型签证，这对澳企来说是好消息，澳企高管都希望赴华拜访他们在中国的团队、客户和供应商，并探索新商机。

德国《商报》引述德国联邦采购物流协会的最新调查结果称，56%的企业希望扩大在华采购，与半年前相比，德国企业更加依赖中国市场。

高质量发展带来机遇

全球商界不约而同望向中国，因为中国经济韧性强、潜力大、活力足。

2023年开年以来，国际投资和咨询机构集体上调今年中国经济增速预期。标准普尔近日更新对中国2023年经济增长预期，从2022年11月的4.8%调高至5.5%。路透社报道称，3月中旬投资银行高盛在一份研究纪要中写道，在中国迅速重新开放的背景下，高盛将其对今年中国国内生产总值（GDP）的增速预期从5.5%上调至6%。

外媒注意到，多家知名跨国消费品企业表示，公司在华业务近期迎来增长。路透社指出，这是全球第二大经济体经济复苏的又一迹象。外企普遍看好中国消费市场。当前，消费者群体对产品更加挑剔，不少跨国企业面临成本上涨压力，中国消费市场恢复有助于缓解这些企业的压力。

来华参加中国发展高层论坛2023年年会的跨国企业负责人纷纷表示，具有超大规模市场的中国，有着强劲的增长动力。中国的高质量发展，不仅让中国经济增长更可持续，也为世界经济注入动力和信心。如今，众多跨国企业在中国的投资已经向高端制造和研发跃升，他们期待中国高质量发展带来更多合作机遇。

英国The Register新闻网报道称，高通公司总裁兼首席执行官安蒙表示，据世界经济论坛测算，2022年全球60%以上的GDP依赖于数字技术。数字化转型已经成为经济增长的强大引擎，中国加快数字化发展，也给包括高通在内的各方带来广阔机遇。

博世集团董事会主席史蒂凡·哈通表示，随着中国工业体系的不断发展、工业能力的不断提升，在新能源汽车、电子科技、智能制造以及可持续发展方面带来了更多机会。

除了旺盛的经济活力之外，中国稳定的市场环境也为全球商界所青睐，尤其是在近来美欧银行业危机此起彼伏的背景下。美国消费者新闻与商业频道援引花旗银行发布的报告指出，中国会是今年相对安全的避风港。中国人民银行决定下调存款准备金率等最新举措，表明中国正在全球波动中提供政策支持和保证。

扩大开放提振外商信心

中国商务部数据显示，2022年，中国实际使用外资约合人民币12326.8亿元，同比增长6.3%，规模稳步上升，结构持续优化。全球企业家、投资者看好中国的强劲增长红利。

近来，中国不断释放的扩大高水平对外开放的信号，进一步增信心、稳预期，推动外贸和外商投资平稳发展。

据《俄罗斯报》网站报道，沙特阿美公司扩大在华业务，近日与中国北方工业集团、盘锦鑫诚实业集团签署协议，计划在中国东北地区建设一座炼油化工综合体。该项目投资约122亿美元，计划于2026年投入全面运营，以满足中国对石油和石化产品日益增长的需求。此外，阿美公司还与广东省政府签署合作备忘录，探讨在能源、金融、研究和创新等领域的合作。广东已吸引埃克森美孚和巴斯夫等跨国公司建造大型石化综合设施。

美国有线电视新闻网报道关注到，中国国务院总理李强日前会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表时表示，无论国际形势如何变化，中国都将坚定不移扩大对外开放。我们将对接高标准国际经贸规则，深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，继续提升贸易投资自由化便利化水平，稳步扩大制度型开放，着力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

《澳大利亚金融评论报》网站引述中国问题专家斯科特·肯尼迪的话说，中国发展高层论坛传递出一个重要信息——中国将继续扩大开放。

瑞士经济学家、日内瓦伯尔尼大区经济发展署前署长菲利普·莫尼耶表示，中国经济具有强大的韧性与活力，中国不断扩大对外开放，这对世界经济而言至关重要。“对于大多数企业特别是大型公司和国际中小企业来说，中国市场是必不可少的。今天的中国比30年、20年、10年前更加开放。”

卡塔尔半岛电视台认为，中国坚持扩大开放，注重高质量发展，鼓励外商投资，推动贸易自由化，为全球经济注入新动力，为全球经济复苏作出重要贡献。

(责编：贾文婷、崔越)