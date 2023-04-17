新华社北京4月17日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌17日就七国集团外长会涉台言论答记者问时指出，台湾问题是中国的内政，不容任何外部干涉。要维护台海局势稳定和地区和平安宁，就要旗帜鲜明地坚持一个中国原则，反对“台独”分裂活动。

当日例行记者会上，有记者问：七国集团外长会在日本开幕，会议反对中国试图以武力为背景单方面改变现状，并确认了台海和平稳定的重要性。请问中方对此有何评论？

汪文斌说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是一个中国原则的核心要义，是维护台海和平稳定的关键所在。

汪文斌指出，有关国家应当认识到，台湾问题是中国的内政，不容任何外部干涉；两岸虽尚未统一，但大陆和台湾同属一个中国，台湾是中国领土的一部分，中国的国家主权和领土完整从未分割，这是台海的真实现状；台湾回归中国是二战后国际秩序的重要组成部分，坚持一个中国原则就是维护战后国际秩序。

“如果真的关心台海局势，首先就应弄清台海紧张的根源在何处。事实一再说明，岛内‘台独’分子在外部势力的纵容和支持下不择手段推行分裂活动，这才是在破坏台海现状，才是造成台海局势紧张的根本原因。”汪文斌说，要维护台海局势稳定和地区和平安宁，就要旗帜鲜明地坚持一个中国原则，反对“台独”分裂活动。

“口头上说坚持一个中国政策，行动上却对‘台独’分裂活动睁一眼、闭一眼，明里暗里纵容支持，甚至把反对‘台独’分裂说成是‘改变台海现状’，这是在背离而不是践行一个中国政策，是在破坏而不是维护台海和平稳定，是不负责任的行为。”汪文斌说。

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