人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人评七国集团外长会涉台言论

2023年04月17日22:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月17日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌17日就七国集团外长会涉台言论答记者问时指出，台湾问题是中国的内政，不容任何外部干涉。要维护台海局势稳定和地区和平安宁，就要旗帜鲜明地坚持一个中国原则，反对“台独”分裂活动。

　　当日例行记者会上，有记者问：七国集团外长会在日本开幕，会议反对中国试图以武力为背景单方面改变现状，并确认了台海和平稳定的重要性。请问中方对此有何评论？

　　汪文斌说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是一个中国原则的核心要义，是维护台海和平稳定的关键所在。

　　汪文斌指出，有关国家应当认识到，台湾问题是中国的内政，不容任何外部干涉；两岸虽尚未统一，但大陆和台湾同属一个中国，台湾是中国领土的一部分，中国的国家主权和领土完整从未分割，这是台海的真实现状；台湾回归中国是二战后国际秩序的重要组成部分，坚持一个中国原则就是维护战后国际秩序。

　　“如果真的关心台海局势，首先就应弄清台海紧张的根源在何处。事实一再说明，岛内‘台独’分子在外部势力的纵容和支持下不择手段推行分裂活动，这才是在破坏台海现状，才是造成台海局势紧张的根本原因。”汪文斌说，要维护台海局势稳定和地区和平安宁，就要旗帜鲜明地坚持一个中国原则，反对“台独”分裂活动。

　　“口头上说坚持一个中国政策，行动上却对‘台独’分裂活动睁一眼、闭一眼，明里暗里纵容支持，甚至把反对‘台独’分裂说成是‘改变台海现状’，这是在背离而不是践行一个中国政策，是在破坏而不是维护台海和平稳定，是不负责任的行为。”汪文斌说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部