【环球时报综合报道】据《澳大利亚金融评论报》16日报道，一个由15名澳大利亚公司高管和地方政府官员组成的代表团将于下周前往中国，4月23日开始对香港、天津、深圳的工业和商业中心进行为期6天的访问。报道称，这将是3年来澳大利亚第一个访问中国的行业代表团。汇丰澳大利亚、澳洲电信、澳新银行等公司都派出代表。

报道称，这次由澳中工商业委员会组织的团队是澳大利亚政府支持下的第一个官方访华商业代表团。代表团的重点将是讨论澳大利亚和中国企业之间潜在的绿色能源合作。《澳大利亚金融评论报》称，这个代表团成员将会见香港政府高级官员，在墨尔本的姐妹城市天津会见商界领袖。代表团还将参观南方城市深圳的科技园，并会见曾在澳大利亚留学、现在在中国工作的中国人。随行的墨尔本副市长里斯说，“我意识到这次访问的重要性，因为这将是2019年以来第一个访问中国的澳主要行业代表团……在国家层面上，近年来中澳关系紧张。但有迹象表明，情况正在改善，由商界和民间领袖组成的大型代表团的这次访问将有助于推动这一进程。”

澳大利亚商界其他一些领袖在过去一个月也访问过中国，力拓、必和必拓的首席执行官等都是上月前往北京和海南岛的全球商业代表。“9news”报道称，西澳大利亚州州长麦高恩已经启程前往中国。另据澳媒透露，贸易部长法雷尔预计将在未来几周内访华，总理阿尔巴尼斯计划今年晚些时候访问中国。（任重）

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