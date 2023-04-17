【环球时报-环球网报道 记者白云怡 陈青青】中国驻洪都拉斯使馆建馆小组组长于波日前在接受《环球时报》记者专访时表示，中国驻洪都拉斯使馆建馆小组本月4日抵洪后，已同洪方多名高级别官员展开高频次会谈会见，全力推进两国交往和建馆相关筹备工作，并取得初步进展，相信中国驻洪都拉斯大使馆能尽早开馆。

当地4日下午，中国驻洪都拉斯使馆建馆小组一行抵达洪都拉斯首都特古西加尔巴，随即实地展开各项建馆筹备工作。该小组组长于波告诉《环球时报》记者，在不到两周的时间里，中方小组已同洪都拉斯执政党主席兼总统顾问塞拉亚、外交部长雷纳、经济部长巴尔克罗、农牧部长苏亚索等各级各领域政要举行了会见会谈。

“在这些会见会谈中，洪方承认并承诺恪守一个中国原则，不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来，双方就落实两国建交联合公报中的各项承诺进行全面而快速的对接，并就下阶段中洪关系的发展，包括加强两国在政府、政党、媒体、文化、旅游等多个领域的合作，也取得初步进展。”他介绍说。

“在抵达洪都拉斯的一周内，我们就同洪方的高级别官员接触了5次。我认为这充分显示出洪都拉斯政府对同中国关系的高度重视。”于波称，上述这些会谈会见的气氛“友好、坦诚、热烈”，相信在共同努力下，中洪建交的红利将能很快被释放，更早更快地造福两国人民。

在同洪执政党主席、也是洪前总统的塞拉亚的会谈中，塞拉亚告诉于波，近期他一直在研读《习近平谈治国理政》，认为中国治国理政的成功经验值得洪都拉斯学习借鉴，希望两国加强交流，特别是在减贫和反腐领域。

在大使馆建馆筹备工作方面，于波对记者介绍说，建馆是一项系统的工程，也是一个大的概念，需要统筹考虑的因素非常多。“建馆不仅仅是要选址、考察，从基础设施方面扎下一个‘大营’，更是和洪方各个方面进行对接，加快相互了解和信任，推动务实合作，让两国关系能有一个顺利的起步。”

“我们很期待能尽早在洪都拉斯开馆，在短时间内让五星红旗高高飘扬在洪都拉斯的土地上，让中国的大国形象与风范更好、更全面地展现在洪都拉斯人民面前。”他表示，在建馆筹备过程中，小组的工作也得到了洪方的很多支持，“相信届时洪方会有高级别代表出席开馆仪式”。

“在一个此前没有外交关系的国家建馆，对我们来说是一份艰巨的任务，也是一份沉重的责任，更是一项光荣的使命。我和同事从出发到现在，日夜都在奔忙着，既感受到了这种责任，也感到非常振奋”，于波对《环球时报》记者感慨道，“能亲历见证历史进程中的这样一个时刻，对我们每个人而言都是一次很特殊也很难忘的经历。这是一次充满光荣与梦想的远征，穿越惊涛骇浪的远航。”

他回忆说，在3月26日中洪签署建交公报后，小组成员在很短的时间集结，“带着国旗和开馆用的大国徽，以最快的速度出征。我们的心情可以用三个词来形容：自豪、信心和责任。”

而他们也很快被洪都拉斯的热情所包围。“一下飞机，我们就感受到这个国家热情友好的问候和欢迎：洪方为中方小组提供了许多支持和协助，做出了细致周到的安排，当地的中资公司也打着五星红旗前来迎接建馆小组，兴奋与期待的心情溢于言表。”他告诉记者，“在这不到两周的交流与接触中，我们感受到了洪都拉斯政府和民众对两国关系的期盼，也感受到了当地华人华侨和中资企业的对两国关系的祝福，所有这些，都进一步坚定了我们对中洪关系光明前景的信心。”

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