新华社巴黎4月16日电（记者乔本孝）法国前经济部长阿诺·蒙特堡日前在公开听证会上说，美国情报机构屡屡窃取法国公司信息，侵犯法国主权。美国损害他国经济利益的作法包括：利用情报机构搜集外国公司信息，通过“长臂管辖”进行起诉，再指使美国公司收购相关业务。

蒙特堡11日在法国国民议会举行的一场关于外国干涉的听证会上说，这些美国情报机构名义上为打击恐怖主义而设，“实际在做反恐之外的事”。

蒙特堡谈及他任内经手过的“阿尔斯通案”。法国阿尔斯通公司曾在核电、电气等领域一枝独秀。2013年，美国以违反《反海外腐败法》为由逮捕该公司高管皮耶鲁齐，随后对他提起诉讼并对公司处以巨额罚款。在美方施压下，阿尔斯通最终将相关业务部门出售给主要竞争对手美国通用电气公司。

蒙特堡指出，美国司法部提交的证据包括美国情报机构截取的海量电子邮件，但案件本身发生在印度尼西亚而非美国。他说：“这是对我们企业经营的干涉，是非法监听。”

美国的霸凌行为并不限于监听等手段。2003年，法国政府反对美国发动伊拉克战争，美国因此对法国禁运关键武器部件，导致法国“戴高乐”号核动力航母正常服役受到影响。

“这是号称是法国‘朋友’的外国采取的报复行为。”蒙特堡回顾这一事件时说：“（法国）政府按联合国多边原则在安理会（对美国）说‘不’，于是本国国防领域遭到制裁。这是在政治、法律、经济方面对我们主权的干涉。”

“这样的干涉已发生多次，未来可能还会重现。”他说：“我们不仅要汲取教训，更要准备对此斗争。”

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