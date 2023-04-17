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苏丹武装冲突致超千人死伤 非盟正努力进行调解

2023年04月17日14:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据苏丹媒体报道，苏丹武装部队与准军事组织“快速支援部队”的军事冲突已导致1000多人死伤，非盟正积极进行紧张调解，同时强调反对非洲以外地区势力干预苏丹内部事务。

据苏丹《苏丹论坛报》4月17日报道，苏丹武装部队与“快速支援部队”（一支由苏丹阿拉伯部落民兵组建的准军事武装）的军事冲突已经进入第三天，到16日，军事冲突已至少造成83人死亡、1126人受伤。尽管周日双方同意联合国提出的一项建议——出于人道主义目的暂时停止敌对行动，但喀土穆等多个地区的交火仍在激烈进行。联合国世界粮食计划署宣布3名工作人员被打死，16日开始暂停在苏丹的活动。

报道说，非洲联盟和平与安全理事会16日召开专题会议，决定向喀土穆派遣一个高级代表团，以努力平息苏丹的战火。报道引用权威消息人士的话说，非盟主席穆萨·法基已分别与苏丹武装部队司令和快速支援部队司令进行了联系，并告知双方他将于17日抵达喀土穆，主要目的是促成苏丹对立双方尽快停火。（安国章）

(责编：刘叶婷、杨牧)

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