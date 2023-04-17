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通讯：在比利时车展领略欧洲汽车文化

2023年04月17日13:20 | 来源：新华网
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　　新华社比利时科特赖克4月16日电 通讯：在比利时车展领略欧洲汽车文化

　　新华社记者潘革平

　　古典的老爷车，现代的跑车，原汁原味的经典车型……4月15日至16日，比利时小城科特赖克举办的国际汽车展上，千余辆不同类型、风格迥异的精品汽车集中亮相，让数以万计车迷充分领略欧洲深厚的汽车文化。

　　与旨在展示汽车制造最新技艺的车展不同，科特赖克国际汽车展呈现欧洲丰富与多元的汽车文化，每一辆参展车都在讲述着属于自己的故事。

　　偌大的老爷车展厅里，展示着许多20世纪的经典车型，比如福特T型车、雪铁龙B2、大众甲壳虫等。这些汽车都由私人收藏家或专业机构提供，每一辆车都经过精心修复和保养，散发着历史韵味，等待着人们去探究它的经历。

　　收藏是欧洲汽车文化的重要组成部分。许多藏家将汽车视为艺术品，收集和修复不同年代不同品牌的汽车，从而推动汽车文化的传承和发展，并促进汽车历史和文化的研究和传播。

　　在专售汽车模型的摊位，整齐陈列着各种各样的缩小版汽车，有些是经典的名车，有些是电影中的“神车”，有些是未来的概念车。一位摊主表示，收藏汽车模型是一种情怀。人们喜欢在家中欣赏这些小巧的美景，也喜欢和其他汽车模型爱好者分享故事。

　　自汽车诞生以来，欧洲是汽车制造和发展的重要中心之一，也形成了包括设计、制造、使用、保养、收藏、赛车等在内的独特汽车文化。欧洲人对汽车的热爱和追求超出了实用性和功能性的范畴，成了一种情感和价值观的表达。

　　人们用汽车来展示自己的个性和品味，也通过汽车结识志同道合的朋友。丰富的汽车文化也创造并支撑了一个庞大而多元的汽车市场，为各种类型和风格的汽车提供需求和空间，推动汽车技术的进步和革新，催生许多新颖而有趣的汽车产品和概念。

　　如今，汽车行业正经历着一场前所未有的技术革命和市场变革。面对新挑战，传统汽车产业如何将汽车文化发扬光大？通过打造独特的品牌形象、故事，形成差异化产品，实现产业转型升级，或是一条上佳路径。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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