新华社老挝万荣4月17日电 通讯：中老铁路为老挝旅游业注入活力

新华社记者孙一 樊曦 姜赛

4月的老挝，骄阳似火。在老挝北部万荣市，湄公河畔，当地民众用泼水方式迎接老挝新年的到来。

万荣位于万象和琅勃拉邦市之间，风光秀丽，素有“小桂林”之称，是老挝著名休闲旅游地。但由于交通不便，外界很长一段时间对这里的美景了解不多。

中老铁路开通，让更多人踏上这片美丽土地。“铁路开通以后，从万象到万荣只要一个小时，票价也比大巴便宜，来到万荣的游客数量是过去的两三倍。”中老铁路万荣站客运值班员美丽告诉记者。

老中铁路有限公司数据显示，截至4月15日，万荣站开行列车1542对，客发189351人次，最高日发送1487人次。今年以来，开行列车405对，为去年同期的217%；客发78386人次，为去年同期的988%。车站旅客发送量不断增加。

作为高质量共建“一带一路”的标志性工程，中老铁路老挝段每一座车站都颇具特色。万荣站将当地喀斯特地貌和南松河元素运用到室内吊顶设计中，展现出这座城市依山傍水的特色。万象站，以“檀木之城，中老之谊”为设计理念，深度融合中老两国文化传统，创造出既适应老挝当地气候、又满足交通建筑特殊功能的新型建筑形式。

正值老挝新年，记者看到，无论是万荣站还是万象站，检票口都有大量旅客。他们中有的是回家与家人团聚，有的是去景点旅游，其中不乏从欧美国家来的游客。

从万荣站出站的加拿大游客迈克尔告诉记者，这是他第二次带家人来老挝旅游。“上次来时，由于交通不便只去了万象。现在有了中老铁路，便捷舒适，票价合理，可以把老挝北部转个遍了，相信这趟旅程会很愉快。”

老中铁路有限公司数据显示，截至4月14日，中老铁路老挝段累计开行旅客列车3049列，发送旅客222万人次。今年以来开行旅客列车834列，发送旅客77.8万人次，客车平均上座率97.85%。

老挝新闻、文化和旅游部旅游宣传司数据显示，中老铁路开通运营后激活当地旅游经济，游客普遍愿意选择铁路的出行方式。从万象前往旅游热门地琅勃拉邦市的旅客中，有85%的人选择铁路。

老挝新闻、文化和旅游部部长苏沙婉·维雅吉接受记者采访时表示，老中铁路从蓝图变为现实，为老中两国人民特别是游客往来提供便利，同时也方便了老挝周边国家人民的出行。这条铁路将为老挝带来更多游客，为老挝带来福祉。

老中铁路有限公司总经理刘宏表示，中老铁路只是起点，不是终点。“钢铁巨龙承载着两国人民的友谊、梦想和希望，正加速驶向更加美好的明天。”

(责编：刘洁妍、徐祥丽)