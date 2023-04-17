中国军队第八批援老医疗专家组为中老铁路公司员工进行急救知识培训。中国驻老挝大使馆供图

人民网曼谷4月17日电 （记者孙广勇）恰逢中老铁路跨境客运列车正式开通之际，老挝人民也迎来传统的佛历新年泼水节。随着旅游业的回暖，大批中国游客涌入老挝来感受泼水节的独特魅力。为了加强医疗应急处置能力，最大程度保障跨境旅客生命健康安全，中国军队第八批援老医疗专家组组长樊蕊和主管护师陆珍为中老铁路公司员工进行了急救知识培训，包括心肺复苏、中暑急救、热射病救治等应急医疗救治知识。除此之外，中国专家组还对中老铁路公司所有员工进行了心肺复苏的院前急救培训和考核。援老医疗队防患于未然，希望通过急救培训和演练，提升救治水平，最大程度为中老军民节日期间健康安全提供保障。

老挝新年前夕，中国专家组再次为驻万象的老挝人民军103医院工作人员进行急救技能培训及常见突发事件应急预案的全流程演练，旨在随时做好医疗救护保障工作，保障老挝军民的生命健康的同时，为中国旅客生命健康安全护航。

庆祝佛历新年期间，老挝人民载歌载舞，尽情狂欢，将传统节日的热烈气氛拉满。此时涌入老挝的中国游客数量暴增，纷纷入乡随俗感受老挝独特的传统节日氛围。热闹非凡的节日期间，难免会发生很多意外情况，为此，来自空军军医大学西京医院的中国援老医疗专家坚守岗位，提前做好了充分的医疗保障预案。神经外科李三中副教授在两天之内接诊了多位急诊病人，其中患者多为酒后驾驶引发交通事故导致的急性颅脑损伤，也有不少过量饮酒所致脑出血患者。骨科石磊副教授接诊了较多交通事故导致的骨折病人。经过前期的突发事件应急预案的培训，103医院值班医护人员在中国专家的带领下，按照应急预案流程快速为患者实施救治，极大地提高了救治成功率。

老挝新年期间，中国援老专家牢记使命、坚守岗位、毫不松懈、全力以赴，为老挝人民的生命健康安全提供最有力的保障，为跨境旅游的中国民众护航，努力用优质的医疗护理技术，赢得中老两国人民的信赖。

(责编：刘叶婷、杨牧)