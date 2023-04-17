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通讯：巴西阿苏港携手中企共成长

2023年04月17日09:02 | 来源：新华网
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　　新华社巴西圣若昂达巴拉4月15日电 通讯：巴西阿苏港携手中企共成长

　　新华社记者罗婧婧 赵焱

　　位于巴西里约热内卢州圣若昂达巴拉市的阿苏港是巴西最年轻、最现代化的港口之一。自2014年开港运营以来，阿苏港与中国企业合作不断加深，携手探索能源合作新路径。

　　阿苏港是拉丁美洲知名工业深水港，占地面积130平方公里，拥有10座世界级码头，吸引了21家企业入驻。2022年，阿苏港货物吞吐量5700万吨。巴西经阿苏港转运出口的石油占该国石油总出口量的40%。

　　阿苏港专注发展能源转运，在巴西对华能源出口合作方面发挥着重要作用。“中国是巴西重要贸易伙伴，”巴西普鲁莫物流公司首席执行官罗热里奥·赞普罗尼亚在接受新华社记者采访时说，“我们希望进一步扩大与中国企业的合作。”

　　“阿苏港与中国企业的合作关系由来已久。自阿苏港运营开始，中国企业就参与港口的商业活动。” 阿苏港港口管理局局长维尼修斯·帕特尔对记者说，中国是巴西“非常重要的市场”，“相当数量的产品通过阿苏港运往中国”。

　　除能源转运外，阿苏港还致力于新能源发电和低碳工业发展。2021年，中国国家电力投资集团有限公司（国家电投）参与的阿苏港天然气综合体（GNA）一期项目开始商业运营。2022年，GNA二期项目正式启动，并计划于2025年开始商业运营。

　　据介绍，GNA项目包含燃气电厂及配套设施，由中国、巴西、德国、英国等国能源企业联合开发，其中国家电投持股33%。项目一期和二期总装机容量约3吉瓦，能够满足上千万当地家庭用电需求，并为当地提供上万个就业岗位。

　　赞普罗尼亚说，“这个项目非常了不起”，中国企业是“非常值得信赖的伙伴”。帕特尔表示，GNA项目是对巴西具有战略意义的“极其重要的资产”，是拉美最大的热电园区之一。

　　阿苏港特有的风能和太阳能资源为新能源开发提供了绝佳条件。当前，阿苏港光伏太阳能发电项目正在开发，预计2026年交付运营；33吉瓦海上风电项目获得许可；绿色氢能源中心正由相关部门进行许可审核。

　　帕特尔透露，阿苏港的管理和运营团队计划前往中国，加强与合作伙伴的技术、产品交流，巩固合作关系。“加强与亚洲国家的联系是阿苏港战略发展的一部分。我们希望以能源转型为契机，与中国合作伙伴共同成长。”赞普罗尼亚说。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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