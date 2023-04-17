新华社墨西哥城4月15日电（记者吴昊）中国驻墨西哥大使馆15日举行“中国文化日”活动，500余名两国各界人士参与。

舞台上，两国演员表演了舞龙舞狮、中国武术、传统扇子舞《茉莉花》、现代爵士舞《声声慢》及中墨打击乐特色合奏，赢得观众阵阵掌声。在展台区，孔子学院教师展示了茶艺、剪纸、书法、编中国结等中国传统文化活动，当地中餐馆厨师制作了饺子、拉面、春卷等中国美食，多家中企向来宾介绍手机、家电等产品。此外，“美丽中国”主题图片展和宣传片展现了新时代十年中国经济社会发展巨大成就和中国风土人情。

中国驻墨西哥大使张润在活动致辞中表示，今年是中墨建立全面战略伙伴关系十周年，双方应在相互尊重的基础上加强治国理政和发展等领域的经验交流，继续支持对方走符合自身国情的发展道路，坚定视对方为自身发展机遇。双方应不断挖掘文化、教育、旅游等各领域交流合作潜力，促进民心相通。

墨西哥农业和农村发展部长比利亚洛沃斯等政要表示，当前墨中关系正处于历史最好时期，两国同为文明古国和新兴市场国家，文化上相互吸引，经济上优势互补。墨方愿同中方一道，不断加强两国人文交流，让墨中友好世代相传。

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