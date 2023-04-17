新华社赫尔辛基4月16日电（记者陈静 徐谦）芬兰工业电力公司16日宣布，芬兰奥尔基卢奥托岛核电站3号核电机组当天开始正常发电。这是芬兰40多年来首次投入运营的新核电机组。

据介绍，该核电机组装机容量约为1600兆瓦，预计将持续运营至少60年，将满足芬兰约14%的电力需求。

受欧洲能源危机影响，芬兰面临电力成本急剧上升和潜在的电力短缺。奥尔基卢奥托岛核电站运营商芬兰工业电力公司首席执行官亚尔莫·坦胡阿在一份声明中说，预计该核电机组的运营将有助于稳定芬兰电价，是芬兰绿色转型的重要组成部分。

据芬兰工业电力公司官网介绍，奥尔基卢奥托岛核电站3号核电机组始建于2005年，由法国和德国公司开发建设，原计划于2009年投入运营。但此前受到技术问题的困扰，一再拖延。该核电机组于2022年3月首次测试，并向芬兰国家电网提供电力，但测试阶段出现了一系列故障。

奥尔基卢奥托岛核电站和洛维萨核电站是目前芬兰仅有的两座正在运营的核电站，这两座核电站均建于20世纪70年代。奥尔基卢奥托岛核电站1号机组于1978年并网发电，2号机组于1980年并网发电。洛维萨核电站由芬兰富腾公司运营，其1号机组于1977年投入运营，2号机组于1981年投入运营。

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