中国对中多友谊医院进行捐赠。图片来源：中国驻多使馆

人民网里约热内卢4月16日电 （记者毕梦瀛）当地时间4月14日，驻多米尼克大使林先江和援多医疗队刘琼队长分别代表使馆和广东省卫健委向多中多友谊医院捐赠了救护车和医疗器械。多卫生部长拉维尔和院方代表现场接受了捐赠。驻多使馆潘朝晖一秘和多卫生部常秘怀克等出席。

林大使表示，今年是中国派遣援外医疗队60周年，派遣援多医疗队15周年。15年来，先后有32名医生来到多米尼克，以高尚医德和高超医术救死扶伤，与当地医生精诚合作创造了多医疗史上多个“首次”，书写了众多佳话，受到多各界高度赞誉。今年，中多两国还将启动医院三年对口合作工作，帮助多方建设中多心血管影像中心，共同推动中多卫生共同体建设再上新台阶。

多卫生部长拉维尔首先向中国医疗队成功援外60周年表示热烈祝贺，并表示中国医疗援外成绩全世界有目共睹，中国总是在我们最需要的时候挺身而出。他同时衷心感谢中国对多米尼克在卫生、教育、农业等各领域的帮助，中国对多的医疗援助大大提升了多民众的健康水平，为多人民带来福祉。他强调多将继续与中国携手相向而行。

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