本报记者 邵世均

在巴西里约热内卢巴哈区一处海滩旁的街道上，游客在骑行游览。

本报记者 宋亦然摄

巴西旅游部近期发布的报告显示，2022年巴西共接待外国游客超过363万人次，约是2021年的5倍；外国游客在巴西的消费总金额同比增长68%。分析认为，巴西旅游业加快回暖，正成为拉动经济复苏的重要引擎。

巴西多地不久前举行的狂欢节活动是时隔3年首次恢复正常规模举办，为巴西旅游业带来重要提振作用。圣保罗、里约热内卢等城市均举行了大规模的巡游和桑巴舞表演活动。多个主要城市的游客人数超过疫情前水平，酒店客房平均入住率达到90%以上。数据显示，狂欢节吸引了国内外约4600万人次参加，带来约15亿美元的收入。另据统计，今年前两个月，巴西已接待外国游客150万人次。

巴西国际旅游促进局主席马塞洛·弗莱索表示，巴西拥有丰富的自然资源和人文景观，旅游业发展潜力巨大，旅游业大约贡献了巴西国内生产总值的8%。根据世界旅游及旅行理事会的数据，巴西每11个就业岗位中就有1个是旅游业创造的，旅游业复苏正带动巴西就业形势不断改善。据巴西劳工部介绍，2月份巴西新增就业岗位超过24万个，包括旅游业在内的服务业成为正式就业人数增长最快的行业，共提供超过16万个就业岗位。

随着旅游业复苏，巴西酒店、航空等行业也获得大量资金投入。巴西国际旅游促进局近期发布的《2023年巴西酒店业全景》报告预测，巴西5个地区的93个城市将在今年兴建108家酒店，新增约1.8万个房间，预计将吸引约57亿雷亚尔（1元人民币约合0.71雷亚尔）的投资。

在不久前举办的美洲航线发展大会上，巴西国际旅游促进局宣布，将在未来两年内增加国际航线计划，目前巴西已开始与32家外国航空公司就开通新航线进行磋商。弗莱索表示，空中航线是制约巴西旅游业开发国际市场的瓶颈之一。“我们一直在与外国航空公司进行沟通，希望吸引更多的公司开通新航线，提供更有吸引力的机票，降低来巴西旅行的成本。”弗莱索说。

有巴西媒体指出，巴西旅游业受到新冠疫情的严重冲击，为狂欢节等旅游活动服务的演艺人员、木匠、焊工、雕塑家等从业者的工作和收入均受到影响。当前，旅游活动的全面复苏正为巴西经济发展注入强心剂。

巴西政府正推动旅游业重组，开拓行业发展的新增长点。巴西旅游部近期启动了名为“原生态巴西”的体验项目。项目将支持原生态社区的旅游建设，提高对原住民和本土文化的重视程度。据巴西旅游部介绍，新冠疫情让民众的旅行需求出现变化，人们更愿意回归大自然，乐于体验家庭式农业生产活动。因此，巴西旅游部将重点发展乡村旅游和生态旅游这两个细分市场。

巴西政府还推出多项措施，以不断改善游客的旅游体验。其中，推动国内旅游基础设施建设成为巴西旅游部近期的优先事项，包括为残障和行动不便人士提供无障碍出行服务等。此外，为增加游客的安全感，巴西政府还出台安全旅游计划，绘制专门的警察局地图以便游客能快速获得帮助，并完善相关预警机制。“我们将加大力度推广巴西旅游资源，吸引更多外国游客走进巴西。”巴西旅游部部长丹妮埃拉·卡内罗表示。

（本报巴西利亚4月16日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月17日 15 版）

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