本报记者 邹 松

联合国儿童基金会近日发布报告指出，马拉维、莫桑比克、索马里等11个非洲国家正在艰难应对多年以来最为严峻的霍乱疫情，尤其是儿童面临紧急情况。世界卫生组织非洲区域办事处此前发布公报说，非洲地区的霍乱病例呈快速增长趋势。面对霍乱疫情，非洲国家正在国际社会帮助下，积极抗击疫情。

据世卫组织非洲区域办事处介绍，仅今年开年的第一个月，非洲大陆报告的霍乱病例数就达到去年全年病例总数的30%以上。世卫组织非洲区域办事处主任玛奇迪索·穆蒂表示，如果按照目前的流行趋势蔓延，2023年非洲的霍乱疫情将是近10年来最为严重的一次。世卫组织在一份声明中说，非洲报告的霍乱病例主要来自马拉维，死亡率高达3.3%，该国被非洲疾控中心认定为本轮霍乱疫情最受关注地区。

分析认为，极端气候事件和地区冲突正在加剧霍乱疫情，对非洲民众的生命健康造成严重影响。“对于非洲国家来说，快速发现病例、做出全面及时的反应至关重要。我们支持各国政府加强应对措施，以尽快控制住疫情。”穆蒂说。

霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，主要经由不洁净水源和食物传染，患者常出现呕吐、腹泻、脱水和高烧等症状，重症和延误治疗可致死亡。世卫组织表示，由于缺少口服霍乱疫苗及公共卫生、医疗人员等资源，非洲应对多重和同时暴发的霍乱疫情能力受限。穆蒂表示，非洲部分地区武装冲突频发，导致政府财政资金不足，医疗资源紧张，加速了疫情传播。

此外，热带气旋“弗雷迪”不久前引发的洪水、强风和泥石流等灾害增加了非洲多个受灾国的卫生风险，导致霍乱疫情进一步恶化。世卫组织非洲区域办事处发布的公报称，在马达加斯加、马拉维和莫桑比克，“弗雷迪”导致300多家卫生机构受损，当地社区无法获得足够的卫生服务，增加了公共卫生风险，加剧了霍乱、疟疾等疾病的传播。南部非洲的莫桑比克、赞比亚和南非等国霍乱疫情暴发时又正值暴风雨季节，多地洪水泛滥，让疫情形势更加严峻。

为帮助非洲国家尽快控制霍乱疫情，世卫组织与非洲疾控中心等前不久联合召开非洲卫生部门部级会议，聚焦有效防治和阻断霍乱疫情，推动各国达成防疫共识。世卫组织等机构还向霍乱疫情蔓延国家提供紧急援助。例如，向马拉维等国派遣数十名专家，帮助当地建立实验室和病例管理体系，提供口服霍乱疫苗，建立清洁饮用水项目。同时，世卫组织加强与联合国儿童基金会等机构合作，协调医疗用品全球供应链，提升霍乱疫情全球监测水平，向各国提供技术支持，加强数据收集和共享。

联合国儿童基金会近日紧急呼吁国际社会筹集1.7亿美元资金，为受霍乱影响的地区儿童和家庭提供救助。据悉，这些资金将用于采购紧急卫生用品、医疗物资以及霍乱的预防和早期治疗等。目前已筹集到1830万美元，将优先支持东部和南部非洲地区的霍乱疫情应对工作。

世卫组织指出，确保饮水安全、保持良好的环境卫生和个人卫生是预防霍乱疫情的长期、可持续的解决方案。目前，马拉维政府正在世卫组织专家的指导下，对公共卫生进行监测，以便快速识别和确认霍乱病例。同时，防疫人员在专家组指导下，紧急为疫情高发区域送去肥皂和氯片等防疫物资，用卡车运来安全的饮用水，以及建造临时厕所防止疫情蔓延。

“水援助”组织南部非洲区域主任罗伯特—坎帕拉认为：“气候变化带来的冲击正加剧霍乱疫情传播，并对有效控制和最终消除霍乱构成巨大挑战。”该组织呼吁地区国家强化政治意愿，落实去年南部非洲发展共同体（南共体）共同签署的《南共体卫生战略》，实现安全饮水、环境保护以及个人卫生等目标。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2023年04月17日 15 版）

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