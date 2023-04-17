本报记者 李志伟

美国田纳西州纳什维尔市日前发生校园枪击案，造成包括3名儿童在内6人遇害。美国“枪支暴力档案”网站最新数据显示，截至4月16日，今年美国已有12233人死于枪支暴力，平均每天约有117人死亡，死者包括75名儿童和432名青少年。倡导枪支管制组织“为每个城镇带来枪支安全”的数据显示，今年以来，美国已至少发生39起校园枪击案。愈演愈烈的枪支暴力问题，已成为包括儿童和青少年群体在内的美国民众“最糟糕的噩梦”。

美国医学协会所属期刊《美国医学会杂志网络开放版》日前发布的一项研究显示，枪支暴力多年来都是美国儿童的主要死因之一。反枪支暴力组织“每城研究”的统计数据显示，2015年至2020年间，美国至少发生2070起涉及未成年人的意外枪击事件，导致765人死亡、1366人受伤。其中，高达39%的枪手年龄为9岁或9岁以下。

美国皮尤研究中心4月6日公布的数据显示，2021年美国约有2590名18岁以下儿童和青少年死于枪击，较2019年增长50%。同一年，美国18岁以下儿童和青少年枪击死亡率升至十万分之三点五，较2019年增长46%。两个数字均为1999年以来最高值。数据还显示，2021年因枪击死亡的美国未成年人中，他杀占约60%；其次是自杀，占32%；事故占5%。

美国密歇根大学研究人员去年4月发布的一份报告认为，枪支暴力已成为美国儿童意外死亡的首要原因，枪支暴力死亡率上升呈现长期趋势，而且与其他主要发达国家相比，美国枪支暴力对儿童的影响更是触目惊心。根据美国凯泽家庭基金会的统计，其他发达国家儿童每年死于枪支暴力的数字一般为个位数或两位数，相比之下，2009年至2018年，美国发生的校园枪支暴力事件是其他发达国家的近60倍。

美国安全公司“进化科技”的一份最新报告显示，88%的美国人对枪支暴力感到焦虑，75%的受访家长表示，他们的孩子对校园枪击事件感到焦虑。该公司负责人表示：“我们的研究表明，美国人都在遭受枪支暴力带来的痛苦。人们没有对枪支暴力增加感到麻木，而是称他们的焦虑程度正在增加，并影响到生活的其他部分。因枪击考虑过搬家的人越来越多。”

美国至今仍是全球唯一尚未批准联合国《儿童权利公约》的国家。美国外交关系协会刊文称，相似的悲剧之所以不断重演，是因为美国政府未出台合理的法规进行应对，未能确保美国儿童在不受枪支暴力威胁的情况下健康成长。

美国有线电视新闻网制片人亚当·查尔顿表示，现代美国的悲剧在于深陷内部撕裂的泥淖，不同的政治群体各执一词，不断助长对枪支的盲目崇拜，这导致暴力文化泛滥。查尔顿表示，作为一名制片人，他报道过无数枪击事件，但一切仿佛总是周而复始。枪击事件发生后，政客出面表态，但都无法弥补枪支暴力对被害者及其家人无可挽回的伤害。过不了多久，一切又归于沉寂，“直到令人震惊、悲伤的循环不可避免地重新开始”。

因党争极化、利益集团阻挠，美国加强枪支监管、遏制枪支暴力的立法进程举步维艰。非营利组织“改变裁判”在一份声明中表示：“正是由于不作为的政客以及拥枪游说团体的存在，突击步枪成为美国街头最畅销的枪支，因枪击死亡的美国少年儿童人数不断创下历史新高”。

（本报华盛顿4月16日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月17日 15 版）

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