人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

积极推进经济多元化  加强对华经贸合作

中东地区经济持续复苏（国际视点）

本报记者  管克江  沈小晓
2023年04月17日06:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　国际货币基金组织（IMF）近期发布的《世界经济展望》报告显示，中东地区经济保持增长态势，预计2023年增速为3.2%，明年将升至3.5%。IMF总裁格奥尔基耶娃表示，中东国家积极推进经济多元化，在吸引投资、鼓励创新、发展科技等领域开辟更广阔空间，在全球经济增长面临诸多不确定性因素时展现出较大韧性和潜力。

　　多国经济向好增长势头强劲

　　随着石油产量提高和其他行业持续复苏，中东多国经济在2022年实现较快增长，部分行业增长势头强劲。

　　沙特阿拉伯政府今年3月发布的报告显示，该国2022年国内生产总值（GDP）实现了8.7%的增长，首次超过1万亿美元。得益于经济强劲增长和灵活的就业政策，沙特失业率在去年第四季度降至8%，为多年来的低水平。去年沙特石油产业增长15.4%，非石油部门增长5.4%。此外，运输、仓储、通信、制造业等领域均有较高增长。

　　阿联酋中央银行近日表示，该国2022年经济增长7.6%，为11年来新高。其中，非石油对外贸易达到创纪录的2.23万亿迪拉姆（1迪拉姆约合1.87元人民币）。迪拜世博会的举办为阿联酋经济注入动力，研究显示，迪拜世博会将持续为阿联酋带来总计422亿美元的收益，在2042年前平均每年创造3.5万个就业机会。

　　根据埃及进出口控制总局的数据，该国非石油出口在去年前10个月增加12%，达到304亿美元。埃及规划和经济发展部预计，2022年埃及实际GDP增长率将达到4.2%。作为财政收入和外汇储备的主要来源之一，苏伊士运河2022年收入达80亿美元，创历史新高。

　　其他一些国家经济也实现不同程度的快速增长。2022年阿曼GDP增长率为4.3%，土耳其GDP增长率为5.6%。约旦2022年工业指数达到127.6，较2021年增加12.2，工业出口规模扩大是主要驱动因素。

　　国际管理咨询公司科尔尼近期发布的2023年外商直接投资信心指数显示，投资者对中东主要经济体的增长前景持乐观态度。国际评级机构惠誉认为，随着能源价格上涨、国际航班恢复和地区经济活动持续复苏，在经济多元化发展战略推动下，中东国家的经济转型将持续受到国际市场关注。

　　改善营商环境推动经济转型

　　受美联储持续收紧货币政策等因素影响，中东多国去年以来本币贬值、通货膨胀压力增加。面对挑战，中东国家通过多种措施推动经济转型，改善营商环境，加大吸引外资力度，大力发展旅游、物流、金融等服务业。

　　阿联酋出台一系列推动经济开放的政策。例如允许外国投资者拥有在岸公司100%的所有权，实行更加灵活的签证政策等，以吸引更多投资和人才。为促进绿色发展，阿联酋全面实施《2021—2031年循环经济政策》，鼓励中小企业启用绿色发展工具和措施，建立可持续的消费和生产模式。今年1月，迪拜宣布了一项价值32万亿迪拉姆的经济计划，包含100个创新项目。迪拜希望通过加大对各领域的投资，实现在未来10年将对外贸易和投资翻一番的目标。

　　沙特通过完善法律法规、简化审批流程、发展数字经济、加大基础设施投资等一系列措施刺激经济。沙特旅游发展基金于去年8月启动了一项1.33亿美元的基金项目，支持中小企业发展。为吸引国内外投资，沙特政府成立投资促进局，力争到2030年投资额超过12万亿里亚尔（1沙特里亚尔约合1.84元人民币）。

　　埃及政府近期宣布，计划到2025年使私营部门在整个经济活动中的比重由现在的30%提高至65%，同时批准新的税收激励计划，鼓励投资者投资绿色经济和其他新兴行业。埃及中央银行近日还宣布向工业和农业私营部门提供1500亿埃及镑（1元人民币约合4.50埃及镑）的贷款。

　　约旦政府大力发展旅游、信息和通信技术等产业。政府计划在10年内创造100万个就业机会，实现人均实际收入每年增加3%、GDP翻一番的目标。

　　中东多国还加大在大数据、人工智能等领域的投入。科威特2021年为开发人工智能的科技公司制定了税收激励方案；土耳其建立数据研究中心和实验室，鼓励企业积极使用人工智能技术。世界银行海湾地区负责人伊萨姆认为，当前是进一步推动绿色增长战略的好时机，通过开发绿色技术和高技能劳动力，将进一步提升生产效率，促进地区经济保持增长。

　　扩大对华合作增添发展动力

　　中东国家积极扩大与其他国家和地区的合作。中东国家与中国经济互补性强，双方经贸合作展现出强劲的活力、韧性和潜力。2022年，中国同中东国家的贸易额达5071.52亿美元，同比增长27.1%，中国保持中东第一大贸易伙伴地位。其中，中国对中东国家出口2289亿美元，进口2782亿美元，同比分别增长16.4%和37.6%，双方贸易结构进一步优化，更趋平衡。

　　中国和沙特在2022年的双边贸易额为1160.4亿美元，同比增长32.9%。中沙不断加强在能源、科技、基建等领域合作。卡塔尔是中国在中东海湾地区重要的经贸合作伙伴。2022年中卡双边贸易额为265.5亿美元，同比增长54.6%。

　　不久前，伊拉克央行宣布，允许以人民币结算对华贸易。去年12月，义乌和沙特完成了首单跨境人民币支付业务。人民币跨境支付为中国与中东国家贸易投资提供更大便利，进一步深化了中国与中东国家间的金融合作。

　　中国提出全球发展倡议已获18个中东国家积极支持，其中12个国家已加入“全球发展倡议之友小组”。双方在5G、人工智能、新能源、航天卫星等高新领域合作不断深化。埃及新行政首都项目、中阿（联酋）产能合作示范园等大项目建设稳步推进，埃及“斋月十日城”市郊铁路项目正式运营……共建“一带一路”倡议与中东国家各自发展战略对接，有力推动当地民生改善和经济发展。

　　海湾合作委员会国家商工联合会主席、沙特商工总会主席阿吉兰·阿卜杜勒阿齐兹表示，越来越多的中国企业加大对中东地区的投资，为包括沙特在内的各国带来更多发展机遇。卡塔尔大学国际关系学院教授凯尔·迪巴特表示，在当前全球经济复苏乏力的背景下，中国是世界经济发展的重要引擎，中东国家与中国深化合作不仅有利于双方，也将惠及世界。

　　（本报迪拜、开罗电）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月17日 15 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部