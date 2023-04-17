本报记者 管克江 沈小晓

国际货币基金组织（IMF）近期发布的《世界经济展望》报告显示，中东地区经济保持增长态势，预计2023年增速为3.2%，明年将升至3.5%。IMF总裁格奥尔基耶娃表示，中东国家积极推进经济多元化，在吸引投资、鼓励创新、发展科技等领域开辟更广阔空间，在全球经济增长面临诸多不确定性因素时展现出较大韧性和潜力。

多国经济向好增长势头强劲

随着石油产量提高和其他行业持续复苏，中东多国经济在2022年实现较快增长，部分行业增长势头强劲。

沙特阿拉伯政府今年3月发布的报告显示，该国2022年国内生产总值（GDP）实现了8.7%的增长，首次超过1万亿美元。得益于经济强劲增长和灵活的就业政策，沙特失业率在去年第四季度降至8%，为多年来的低水平。去年沙特石油产业增长15.4%，非石油部门增长5.4%。此外，运输、仓储、通信、制造业等领域均有较高增长。

阿联酋中央银行近日表示，该国2022年经济增长7.6%，为11年来新高。其中，非石油对外贸易达到创纪录的2.23万亿迪拉姆（1迪拉姆约合1.87元人民币）。迪拜世博会的举办为阿联酋经济注入动力，研究显示，迪拜世博会将持续为阿联酋带来总计422亿美元的收益，在2042年前平均每年创造3.5万个就业机会。

根据埃及进出口控制总局的数据，该国非石油出口在去年前10个月增加12%，达到304亿美元。埃及规划和经济发展部预计，2022年埃及实际GDP增长率将达到4.2%。作为财政收入和外汇储备的主要来源之一，苏伊士运河2022年收入达80亿美元，创历史新高。

其他一些国家经济也实现不同程度的快速增长。2022年阿曼GDP增长率为4.3%，土耳其GDP增长率为5.6%。约旦2022年工业指数达到127.6，较2021年增加12.2，工业出口规模扩大是主要驱动因素。

国际管理咨询公司科尔尼近期发布的2023年外商直接投资信心指数显示，投资者对中东主要经济体的增长前景持乐观态度。国际评级机构惠誉认为，随着能源价格上涨、国际航班恢复和地区经济活动持续复苏，在经济多元化发展战略推动下，中东国家的经济转型将持续受到国际市场关注。

改善营商环境推动经济转型

受美联储持续收紧货币政策等因素影响，中东多国去年以来本币贬值、通货膨胀压力增加。面对挑战，中东国家通过多种措施推动经济转型，改善营商环境，加大吸引外资力度，大力发展旅游、物流、金融等服务业。

阿联酋出台一系列推动经济开放的政策。例如允许外国投资者拥有在岸公司100%的所有权，实行更加灵活的签证政策等，以吸引更多投资和人才。为促进绿色发展，阿联酋全面实施《2021—2031年循环经济政策》，鼓励中小企业启用绿色发展工具和措施，建立可持续的消费和生产模式。今年1月，迪拜宣布了一项价值32万亿迪拉姆的经济计划，包含100个创新项目。迪拜希望通过加大对各领域的投资，实现在未来10年将对外贸易和投资翻一番的目标。

沙特通过完善法律法规、简化审批流程、发展数字经济、加大基础设施投资等一系列措施刺激经济。沙特旅游发展基金于去年8月启动了一项1.33亿美元的基金项目，支持中小企业发展。为吸引国内外投资，沙特政府成立投资促进局，力争到2030年投资额超过12万亿里亚尔（1沙特里亚尔约合1.84元人民币）。

埃及政府近期宣布，计划到2025年使私营部门在整个经济活动中的比重由现在的30%提高至65%，同时批准新的税收激励计划，鼓励投资者投资绿色经济和其他新兴行业。埃及中央银行近日还宣布向工业和农业私营部门提供1500亿埃及镑（1元人民币约合4.50埃及镑）的贷款。

约旦政府大力发展旅游、信息和通信技术等产业。政府计划在10年内创造100万个就业机会，实现人均实际收入每年增加3%、GDP翻一番的目标。

中东多国还加大在大数据、人工智能等领域的投入。科威特2021年为开发人工智能的科技公司制定了税收激励方案；土耳其建立数据研究中心和实验室，鼓励企业积极使用人工智能技术。世界银行海湾地区负责人伊萨姆认为，当前是进一步推动绿色增长战略的好时机，通过开发绿色技术和高技能劳动力，将进一步提升生产效率，促进地区经济保持增长。

扩大对华合作增添发展动力

中东国家积极扩大与其他国家和地区的合作。中东国家与中国经济互补性强，双方经贸合作展现出强劲的活力、韧性和潜力。2022年，中国同中东国家的贸易额达5071.52亿美元，同比增长27.1%，中国保持中东第一大贸易伙伴地位。其中，中国对中东国家出口2289亿美元，进口2782亿美元，同比分别增长16.4%和37.6%，双方贸易结构进一步优化，更趋平衡。

中国和沙特在2022年的双边贸易额为1160.4亿美元，同比增长32.9%。中沙不断加强在能源、科技、基建等领域合作。卡塔尔是中国在中东海湾地区重要的经贸合作伙伴。2022年中卡双边贸易额为265.5亿美元，同比增长54.6%。

不久前，伊拉克央行宣布，允许以人民币结算对华贸易。去年12月，义乌和沙特完成了首单跨境人民币支付业务。人民币跨境支付为中国与中东国家贸易投资提供更大便利，进一步深化了中国与中东国家间的金融合作。

中国提出全球发展倡议已获18个中东国家积极支持，其中12个国家已加入“全球发展倡议之友小组”。双方在5G、人工智能、新能源、航天卫星等高新领域合作不断深化。埃及新行政首都项目、中阿（联酋）产能合作示范园等大项目建设稳步推进，埃及“斋月十日城”市郊铁路项目正式运营……共建“一带一路”倡议与中东国家各自发展战略对接，有力推动当地民生改善和经济发展。

海湾合作委员会国家商工联合会主席、沙特商工总会主席阿吉兰·阿卜杜勒阿齐兹表示，越来越多的中国企业加大对中东地区的投资，为包括沙特在内的各国带来更多发展机遇。卡塔尔大学国际关系学院教授凯尔·迪巴特表示，在当前全球经济复苏乏力的背景下，中国是世界经济发展的重要引擎，中东国家与中国深化合作不仅有利于双方，也将惠及世界。

（本报迪拜、开罗电）

《 人民日报 》（ 2023年04月17日 15 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)