在两国元首战略引领下，中巴共同深化以开放包容、合作共赢为特征的中巴全面战略伙伴关系，必将给两国人民带来更多福祉，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献

近日，习近平主席同来华进行国事访问的巴西总统卢拉举行会谈。两国元首就中巴关系、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题交换意见，达成广泛共识，不仅为开辟新时代中巴关系新未来指明方向，也为地区乃至世界的和平稳定和繁荣发展发挥积极重要作用。

“中国是当今世界政治、经贸、科技等各领域不可或缺的重要力量，为促进世界和平与发展发挥着至关重要的作用。”卢拉总统表示，这是他这次就任总统以来首次出访美洲之外的国家，“体现了巴方对中国的热爱以及对发展巴中关系的重视”。卢拉总统访华代表团规模大、规格高，充分表明全面加强对华关系是“巴西立法机构和社会各界的共同强烈愿望”。

巴西是第一个同中国建立战略伙伴关系的发展中国家和第一个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家。在双方共同努力下，两国关系持续深入发展，日益成熟活跃，已成为发展中大国团结合作、携手发展的典范。中方始终从战略高度和长远角度看待和发展同巴西关系，将中巴关系置于外交优先位置。巴方强调，巴西从推动建立公正合理的国际秩序的战略高度致力于同中国发展更紧密的关系。巴方重申坚定奉行一个中国原则，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。双方认为应以今年中巴建立战略伙伴关系30周年及2024年两国建交50周年为契机，继续推动两国政府间互访和各部门对话交流，增进政治互信，巩固双边关系政治基础，共同深化以开放包容、合作共赢为特征的中巴全面战略伙伴关系。

当前，中国和巴西均处于关键发展阶段。中国正在推动高质量发展和高水平对外开放，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。巴西正积极推进“再工业化”，促进经济发展转型升级，为推动国家现代化建设而努力。中巴合作潜力巨大，前景十分广阔。双方稳步推进现有重大合作项目，深挖农业、能源、基础设施建设、航空航天、科技创新等领域合作潜力，探索加强绿色经济、数字经济、清洁能源等合作，积极探讨共建“一带一路”同巴西“再工业化”战略对接，将为彼此发展振兴注入重要动力。中巴双方签署并达成了一系列协议和谅解备忘录，涵盖减贫、抗击饥饿、粮食安全、科技创新、航天、信息通信、投资、海关检验检疫、财金、数字经济、贸易便利化、电视制作、媒体等合作领域。巴西各界为这次“行李箱装满合作计划”的访问感到欣喜，认为中国是真正带来机遇、值得信赖的合作伙伴。

中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家和重要新兴市场国家，在世界百年未有之大变局加速演进的背景下，中巴关系的全局性、战略性、全球性影响日益突出。双方积极评价两国在国际组织和多边机制中的对话和协调，并将继续加强在联合国、世贸组织、国际货币基金组织、世界银行等多边组织及二十国集团、金砖国家、“基础四国”等多边机制下交流。巴方欢迎中方提出的全球发展倡议，关注中方提出的全球文明倡议。中巴双方呼吁更多国家为推动乌克兰危机政治解决发挥建设性作用。双方发表《中国—巴西应对气候变化联合声明》，强调将紧急气候响应和保护自然相结合以实现可持续发展目标。双方同意同其他拉美和加勒比伙伴一道，加强在中国—拉美和加勒比国家共同体论坛框架内合作，共同推动平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系深入发展。双方共同站在历史正确一边，践行真正的多边主义，弘扬全人类共同价值，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，有利于维护广大发展中国家共同利益和国际公平正义。

志合者，不以山海为远。在两国元首战略引领下，中巴共同深化以开放包容、合作共赢为特征的中巴全面战略伙伴关系，必将给两国人民带来更多福祉，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年04月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)