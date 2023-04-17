本报记者 吴 刚

文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。在不久前举行的中国共产党与世界政党高层对话会上，中方提出全球文明倡议，呼吁共同倡导加强国际人文交流合作，探讨构建全球文明对话合作网络，丰富交流内容，拓展合作渠道，促进各国人民相知相亲，共同推动人类文明发展进步。在各国前途命运紧密相连的今天，中国方案推动各方以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越，共同繁荣世界文明百花园。

“不同文明只有在和谐共生、相互交流的环境中，才能创造新的文明”

当今世界有200多个国家和地区、2500多个民族，孕育出各具特色、异彩纷呈的文明。文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。

习近平主席在多个重要场合强调文明交流互鉴的重要意义——

“人类社会创造的各种文明，都闪烁着璀璨光芒，为各国现代化积蓄了厚重底蕴、赋予了鲜明特质，并跨越时空、超越国界，共同为人类社会现代化进程作出了重要贡献。”

“要加强不同文明交流对话，加深相互理解和彼此认同，让各国人民相知相亲、互信互敬。”

“不同文明要取长补短、共同进步，让文明交流互鉴成为推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带。”

“推动文明交流互鉴，可以丰富人类文明的色彩，让各国人民享受更富内涵的精神生活、开创更有选择的未来。”

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“双方将努力恢复和扩大两国线下人文交流合作，不断巩固两国人民友谊和双边关系社会基础。”3月21日，正在俄罗斯访问的习近平主席和普京总统签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》。3月27日，中国国家大剧院座无虚席，来自俄罗斯的马林斯基交响乐团在这里开启为期4天的演出，这是中国涉外演出恢复审批后首个来华开展文化交流的国际乐团。

3月27日，中国西班牙文化和旅游年开幕式及音乐会在西班牙首都马德里举行。音乐会上，西班牙歌唱家用中文和西文演唱《我爱你中国》，以歌声传递了两国民众间的友好情谊；中国乐器笙演奏的《西班牙斗牛曲》“混搭”西班牙“国粹”弗拉门戈舞蹈，令人击节叫好。两国艺术家以乐会友、以艺通心，通过中西音乐元素的碰撞与交融，展现了东西方文化的互融互鉴。

3月31日，习近平主席会见来华进行正式访问的西班牙首相桑切斯时表示，中国和西班牙都是具有世界影响的文明古国和文化大国，双方要搞好中西文化和旅游年活动，推动世界文明对话交流，在联合国、二十国集团等多边框架内密切沟通，为应对人类共同挑战作出积极贡献。

“文明对话是实现世界和平的唯一途径。不同文明只有在和谐共生、相互交流的环境中，才能创造新的文明。”希腊前总统帕夫洛普洛斯说，如果世界各国都秉持这样的理念，人类前进的道路将越走越宽广。

正如英国著名学者马丁·雅克所言：“中国提供了一种‘新的可能’，这就是摒弃丛林法则、不搞强权独霸、超越零和博弈，开辟一条合作共赢、共建共享的文明发展新道路。这是前无古人的伟大创举，也是改变世界的伟大创造。”

“始终是文明交流互鉴的倡导者、实践者”

文明没有高下、优劣之分，只有特色、地域之别，只有在交流中才能融合，在融合中才能进步。

中华文明之所以延绵不绝，为人类文明进步作出重大贡献，同中华文明注重与其他文明交流、互鉴、融合密切相关。进入新时代，中国以构建人类命运共同体理念为指引，推动人文交流和文明对话，促进不同文明国家人民心灵相通，让人类文明的丰富成果造福更多民众。

丝绸之路国际剧院、博物馆、艺术节、图书馆、美术馆联盟相继成立，“相约北京”奥林匹克文化节等文化盛会举行，以及中意文化旅游年、中拉文化交流年、中赞文化年、中柬文化旅游年、上合组织文化年等30余个大型文化和旅游年（节）成功举办……高级别人文交流机制日益丰富，中国和各国人民在国际人文交流中增进相互了解、拉近彼此距离。

中国与“一带一路”沿线国家合作开展的历史古迹保护修复项目从柬埔寨吴哥古迹周萨神庙一处，扩展到柬埔寨、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、缅甸、蒙古国等6国11处，与“一带一路”沿线17个国家开展33个联合考古项目。从解密玛雅文明，到赴非洲研究人类起源，再到探索古埃及文明……中国考古学者积极参与国际考古交流合作，共促中华文明与世界各国文明交流互鉴，各美其美，美美与共。

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今年2月，中希文明互鉴中心成立仪式在希腊雅典大学典礼大厅举行，两大文明在亚欧大陆两端交相辉映，树立了文明交流互鉴的典范。

作为中希文明互鉴中心希方中心理事会副理事长，希腊帕特雷大学哲学教授帕夫洛斯·康托斯深入阐释中希文明互鉴中心成立的意义。他表示，当今世界正面临百年未有之大变局，加强人文交流和文明互鉴，不仅能化解矛盾、消弭隔阂，也是理解其他国家文明和人民最重要的方式之一，“文明对话，是构建人类命运共同体的重要推动力”。

斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克记得，60多年前他还是少年时收到一份礼物，是一本中国古代故事集。他读到了中国龙的传说和大禹治水的故事，打开了他心中渴望了解中国文化的那扇窗。“中国有着古老历史，文化底蕴深厚。越了解中国，就越为之着迷。”

青花瓷杯，茉莉花茶，在马耳他圣玛格丽特中学的“中国角”，该校学生可以在这里品茗、体验中国茶道。圣玛格丽特中学教师阿佐帕迪10多年前第一次到中国，被中国博大精深的历史文化深深打动，回国后便决定创办“中国角”，让更多人了解中国文化。如今，从书法、中医等传统文化，到高铁、机器人、传感技术等现代科技，小小的“中国角”，成为圣玛格丽特中学学生了解中国文明的一扇窗口。

“中国主张平等、互鉴、对话、包容的文明观，始终是文明交流互鉴的倡导者、实践者。”在西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚看来，中国一直致力于“促进世界各国文明交流，为世界文明朝着平衡、积极、向善的方向发展提供助力”。

“通过文明之间的包容互鉴，世界可以找到和平发展之路”

和羹之美，在于合异。从共同、综合、合作、可持续的安全观到共商共建共享的全球治理观，从平等、互鉴、对话、包容的文明观到全球文明倡议，多年来，中国不断为促进世界和平繁荣贡献智慧与方案，始终将促进世界各国团结合作、不同文明交流融合作为最根本的追求。

从举办亚洲文明对话大会，到举办“一带一路”国际合作高峰论坛，再到举办中国共产党与世界政党高层对话会，中国不遗余力促进世界各国文明开展平等对话、交流互鉴、相互启迪，以文明交流互鉴汇聚构建人类命运共同体的磅礴合力。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里感慨：“过去40多年，人类文明进步出现两个新的特点：一是中国通过制定明确的发展规划取得成功；二是中国发起了文明间对话，努力搭建文明交流互鉴平台，积极推动人类文明进步。”

当今，多重挑战和危机交织叠加，世界进入新的动荡变革期，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。面对充满不确定性的世界，中国与国际社会一道，积极发挥各层级、双多边文明对话交流机制平台的作用，加强文明对话和交流，共同探寻全球性挑战的应对之策。

“通过文明之间的包容互鉴，世界可以找到和平发展之路，避免国际格局走向对立对抗。”法国中国问题专家、作家莱娅·贝西说，不同文化之间的相互理解十分必要，各国之间需要坦诚交流。

“全球文明倡议有助于推动世界携手应对全球性挑战，减少冲突和对抗，通过平等互鉴对话包容实现人类和谐相处，合作发展，文明进步，命运与共。”塞浦路斯劳动人民进步党总书记斯特凡诺斯·斯蒂芬努表示。

万物并育而不相害，道并行而不相悖。一个和平发展的世界应该承载不同形态的文明。植根于中华优秀传统文化土壤的全球文明倡议，顺应时代发展潮流，契合各国人民心声，必将为促进不同文明美美与共、推动构建人类命运共同体作出巨大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年04月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)