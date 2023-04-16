人民网乌兰巴托4月16日电 （记者霍文）16日下午，以“快乐中文”为主题的蒙古国首届“汉语桥”世界小学生中文秀—蒙古大区赛在乌兰巴托歌剧院成功举办，为今年“国际中文日”系列庆祝活动拉开了序幕。赛前经过14所学校共122名选手在初赛中激烈角逐，来自蒙古国9所学校的25名选手参加了决赛，为观众带来一场别开生面的中国文化盛宴。

在中文秀比赛现场，选手们精神饱满，朝气蓬勃。选手们与中文、与中国文化的一次次邂逅都成为了一个个生动有趣的小故事，带给人们欢笑和感动；一段段精彩的才艺充分展示了选手们对中华文化的浓厚兴趣，令人目不暇接。

经过激烈角逐，乌兰巴托市贺希格中学选手都仁扎尔嘎勒夺得冠军，并斩获最佳口才奖和最佳才艺奖；依特格勒玛荣获亚军。来自贺希格中学、乌兰巴托第23中学、旅蒙华侨蒙中友谊学校、达尔罕彩虹中学、希望汉语中学等中文学校的21名选手分获二、三等奖及优秀奖。贺希格中学的王琳琪、昂哈扎雅荣获最佳指导教师奖；贺希格中学、旅蒙华侨蒙中友谊学校和达尔罕彩虹中学荣获最佳组织单位奖。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜赛后表示，本次比赛中，小选手们在舞台上完美展现各自的中文水平和中华才艺，表现出良好的精神风貌。他相信这些中文学校的孩子们是中蒙两国关系未来发展的希望，必将成为中蒙经济合作和文化交流的桥梁。

本次比赛由中国驻蒙古国大使馆主办，蒙古国立大学孔子学院承办，蒙古国中华总商会协办，旨在为蒙古国小学生提供一个展示中文能力的舞台，激发学习中文的兴趣和动力，为他们开启一个丰富多彩的全新世界。

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