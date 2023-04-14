“东西之间”交响音乐会在伦敦举办。人民网 郭锦标摄

人民网伦敦4月13日电 （邢雪、许立群、郭锦标）当地时间4月13日晚，“东西之间”交响音乐会在英国伦敦卡多甘音乐厅内正式上演，国际指挥新星钱骏平执棒伦敦爱乐乐团，中国小提琴家宁峰、古典吉他演奏家杨雪霏为英国观众带来了一场中西合璧的听觉盛宴。

“东西之间”交响音乐会在伦敦举行 视频记者：郭锦标

中国驻英国大使郑泽光、英国历史学家迈克尔·伍德以及来自中英文化艺术界的数百名嘉宾和听众共同欣赏了音乐会。欢快而富有浓郁民族特色的中国曲目《火把节》为音乐会拉开帷幕，古典与现代、东方与西方的碰撞中，音乐成为深化中英两国人民友谊、促进双方文化交流的重要纽带。《安乐乡序曲》带人们游览伦敦城之后，杨雪霏用一曲《可爱的一朵玫瑰花》让听众仿佛置身美丽新疆，宁峰带来的《第一小提琴协奏曲》悠扬婉转，荡气回肠，《网络交响曲“英雄”》又带给人们超越时空的音乐体验。最后一曲《爱的礼赞》将音乐会的气氛推入高潮，结束时的掌声经久不息。

本次音乐会是“中华风韵”系列演出之一。“中华风韵”是中国对外文化集团有限公司打造的高端对外文化交流品牌，旨在推送中国舞台表演艺术精品力作登陆世界各国主流艺术舞台，不断提升中华文化的国际影响力。

(责编：于洋、吴成良)