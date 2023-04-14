冯霄

瓦拉塔港（Puerto Vallarta）是墨西哥西海岸最美丽的度假胜地，它位于哈利斯科州太平洋沿岸。这里有典型的殖民地建筑、美丽的海滩、茂密的丛林与活跃的夜生活，为八方游客提供多元化的旅游服务，还是墨西哥国酒——龙舌兰酒的原产地。这里被认为是世界最佳退休人员休闲地，北美有许多老人在此居住或度假，他们看重这里物价相对便宜，各种基础设施齐全，是一个安静美丽、颇为成熟的海港旅游城市。早在2008年就被《纽约时报》列入世界上53个必去旅游地榜单中，还被一些网站列为拉丁美洲十大度假胜地之一。

古朴小镇缘起一部好莱坞电影而出名

据介绍，瓦拉塔港原是墨西哥太平洋沿岸一个默默无闻的小渔村，1850年成立小镇，当时有一家矿业公司到此开矿，小镇第一家酒店于1948年开业，但游客甚少。直至上世纪六十年代，好莱坞将《鬣蜥之夜》新片的外景选定在这里拍摄，电影主演理查德·伯顿和专程来拍摄地探班的女友伊丽莎白-泰勒都是声名显赫的好莱坞巨星。他们曾合作拍摄过14部经典电影，更有一段长达22年的浪漫情史，但这对银幕情侣在银幕外的爱情故事却比任何一部爱情电影都更富戏剧性。二人在瓦拉塔港筑有爱巢，一座小桥连接着左侧的白色建筑和右侧的圆顶塔楼就是他们曾经的居住地。如今这两栋老宅已成游客追寻的著名景观，使其成为与阳光、沙滩、龙舌兰酒齐名的小镇招牌。

老城魅力十足 教堂皇冠钟楼精致

钟楼上有皇冠标志的老教堂——小镇的地标性建筑之一，位于小镇中心。站在教堂前狭窄的小巷仰望，教堂高高钟楼上的华丽雕刻十分清晰，钟楼上端戴着一顶巨大的铁花皇冠，在钟楼两侧有两个矗立着十字架的精致塔楼。

据介绍，老教堂至今仍保有典型的教堂功能。迈上台阶进入教堂，里面金碧辉煌，信徒们正在跟随布道坛前的主教背诵经文。放眼看去，教堂不大，在一侧有个忏悔室。教堂内气氛静谧，教徒虔诚。教堂前面有一个小广场，有人在小亭子下给鸽子喂食，气氛静谧安详。教堂旁边有一所学校，校门口有个女孩看到我们，居然说出“中国”两个字。据介绍，北美的华人常来此度假，这所学校的学生接触华人多了，个别孩子也会说几句中文。

行走鹅卵石老街。走出教堂在小镇中心狭窄的老街漫步，铺就道路的大小不一的鹅卵石发着亮光，白墙红窗的殖民地建筑、布置精致的橱窗、售卖鲜花和美食的小型商店鳞次栉比，店里摆卖的银饰品、木雕、墨西哥宽檐帽等礼品和掩映在花丛中的古旧民居都吸引着游客的目光。老街有些地段两侧楼房阳台的栏杆悬挂着彩练，练绳上缤纷的彩旗随风飘扬，为小镇增添了生气。还闻到从街边餐馆飘溢出来的美食香味，吸引游客走进酒屋饮一杯龙舌兰酒或品尝炸蝗虫的特色美食。踩着鹅卵石路，行走老城中心，近距离感受到瓦拉塔港不愧是一个具有魅力与活力的小镇。

海滨长廊迷人 精美雕塑林立

瓦拉塔港的经济支柱是旅游业和港口经营。从小镇腹地穿过小巷到海滨长廊只需十几分钟。著名的马勒孔（Malecón Boardwalk）海滨长廊是来瓦拉塔港的客人必游地。近两千米长的海滨景观大道一侧有酒吧、餐馆、咖啡厅、椰果摊档、饰品店和艺术画廊，最引人注目的则是靠海一侧排列着许多奇特的雕塑，全镇最大的青铜海马雕像就在海滨，还有造型生动的美人鱼雕像、海梯雕塑等，许多游客在此尽情观赏或与雕塑合影。

景观步道最南端有个中心广场和一片椰林休闲区。矗立在广场附近的罗马式太阳石拱门和海滨的海马雕像是瓦拉特港与老教堂齐名的三大地理标志。据介绍，广场中间的舞台每晚都有文艺节目表演，这里的海滨雕塑不是一般“街心花园级别”的城市雕塑，而是来自墨西哥和多个国家知名艺术家的杰作。

漫步沙滩还看到有人在认真做沙雕，旁边放着一个收钱的盒子，如游客有喜欢的作品，会往盒子里放些零钱。近观艺术雕塑，远眺闪闪发光的海域，驻足品尝一串酱香柠檬汁烤虾……都是行走海滨大道的独特享受。瓦拉塔港的隐秘海滩并非天然海滩，而是20世纪初墨西哥军事试验形成的直通大海的超大地洞，洞中有沙滩、有海水与多种海洋生物，洞中海水如水晶般清澈，景色诱人。但已被政府划为自然保护区，游客须获准才能前往。我们当晚即乘邮轮离开这里，显然与隐秘海滩无缘，又是一件憾事。

龙舌兰酒庄，游客不会错过的打卡地

墨西哥是世界上唯一酿造龙舌兰酒的国家，龙舌兰酒是墨西哥的国酒，被称为墨西哥的灵魂，其酿造历史逾400年。1968年10月，在墨西哥举办第19届夏季奥运会期间，龙舌兰酒名声大振，顷刻扬名世界。

离开海滩，迳直前往龙舌兰酒庄参观。据介绍，制作龙舌兰酒的原生植物叫龙舌兰草（agave），它要生长12年才能成熟，其茎部硕大，成熟的龙舌兰茎有的可重达100千克，被称为龙舌兰“心”，含有糖分很高的丰富汁液，非常适于酿酒。龙舌兰鳞茎经过严格的蒸馏程序，酿造出一种龙舌兰基酒。大约每7公斤的龙舌兰心，才能酿造出1升龙舌兰酒。龙舌兰基酒可调制成多种口味的鸡尾酒，最有名的就是玛格丽塔，此外，还有斗牛士与特基拉日出。当地人有喝一口龙舌兰酒再舔一口沾了盐巴的青柠的习惯，因此，柠檬就成为龙舌兰酒的绝配之一。

参观酒庄内部，看到硕大的龙舌兰茎果和经过蒸煮与初步发酵的龙舌兰果片，这就是酿酒基材。这些基材被送入机器挤压成汁发酵，当汁液发酵达至要求的酒精度数时即开始蒸馏。龙舌兰酒在铜制单式蒸馏器中要蒸馏两次，之后将其存入橡木桶中1-4年。经过橡木桶存放会让龙舌兰酒呈淡琥珀色，其口味变得醇厚清香，味道与白兰地近似。酒庄内设有一个存放不同年份龙舌兰酒的大型酒窖。离开酒庄前，我们还参观了百余年前用来运酒的红色老爷车等传统设备，并游览了酒庄附近的纪念品市场。

挥别酒庄，回到邮轮，站在甲板上正好可再次观赏太平洋的日落景色，夕阳缓缓沉入大海，落日余晖给海面铺上一层耀眼的金色，令人沉醉不已。笼罩在晚霞中的邮轮已经起航，按原定航程向北续航，驶向下一个目的地——墨西哥卡波圣卢卡斯海港。

(责编：于洋、杨牧)